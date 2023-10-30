Отменят ли отсрочку студентам, получающим высшее образование: объяснение нардепа

Народный депутат Сергей Рахманин назвал две основные причины, почему студентам, получающим второе высшее образование, вероятно, не отменят отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Рахманина для издания УП.

Отменят ли отсрочку студентам от мобилизации. Фото из открытых источников

Народный депутат считает, что принятие законопроекта, который отменит отсрочку для студентов, получающих второе высшее образование, не приведет к существенному увеличению численности армии.

"Если в дальнейшем этот запрет будет узаконен, я не думаю, что это существенно повлияет на мобилизационный ресурс", – сказал Рахманин.

Кроме того, народный депутат отмечает, что такой закон будет нарушать Конституцию Украины.

"Конституция запрещает обратное действие закона. То есть запретить людям приобретать второе высшее, которые уже сделали этот шаг – я не представляю, как это можно будет сделать", – подчеркнул Сергей Рахманин.

В начале сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для мужчин, получающих второе высшее образование и имеющих возраст более 30 лет. В пояснительной записке говорилось, что после полномасштабного вторжения большое количество мужчин призывного возраста поступали в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от службы в армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп рассказал, будут ли в Украине привлекаться к мобилизации заключенных.

Также "Комментарии" писали, что в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Вице-премьер Николай Федоров пояснил, что таким образом военнообязанные мужчины самостоятельно смогут выбрать специальность в армии, после того, как заполнят анкету, пройдут тесты и обучение.



