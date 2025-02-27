Отменят ли мобилизацию после отмены военного положения: есть важный нюанс

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Кравцев Сергей
Сегодня идет много разговоров о возможном перемирии, прекращении горячей фазы войны с началом предметных переговоров, но важно понимать, что с окончанием активных боевых действий может случиться так, что военное положение отменят, а мобилизацию оставят. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил юрист Дмитрий Франчук.
Мобилизация в Украине
Специалист отметил, что режим мобилизации регламентируется законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно его положениям, общая мобилизация проводится только в условиях военного положения или в случае угрозы нападения. Однако есть ряд вариантов того, как продолжить мобилизационные мероприятия после отмены военного положения: внести поправки в закон, которые позволят проводить мобилизацию без военного положения; объявить режим частичной мобилизации, который вводится указом президента с согласия парламента; активно привлекать резервистов для поддержания боеспособности армии через постоянные ротации.
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