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Мобилизация набирает обороты: сколько ограниченно годных военнообязанных должны пройти ВВК

В Генштабе отмечают, что более 1,5 млн ограниченно годных военнообязанных должны пройти ВВК до 5 июня

27 февраля 2025, 14:02
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Кравцев Сергей

Более 1,5 миллиона военнообязанных, которые были признаны "ограниченно годными", должны пройти медицинское переобследование до 5 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Мобилизация набирает обороты: сколько ограниченно годных военнообязанных должны пройти ВВК

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование составляет более 1,5 миллиона человек", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что закон устанавливает обязанность для граждан в указанный срок самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующие уполномоченные органы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, с целью получения направления для прохождения медицинского переобследования.

Стоит напомнить, что Верховная Рада 12 февраля приняла закон (N 4235-IX, которым были внесены изменения в пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (от 21 марта 2024 года N 3621-IХ), о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны „ограниченно годными к военной службе" до 5 июня 2025 года.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=986937846952627&set=a.229159256063827
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