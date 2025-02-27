На Западе назвали самый вероятный сценарий окончания войны в Украине

Учитывая те обстоятельства, которые есть в мире, самый вероятный сценарий из всех: продолжение войны в Украине, но со значительно уменьшенной поддержкой США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New Yorker".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Цитируя Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям СМИ отмечает, что прекращение огня по типу "Минска-3", так как это может быть кратчайший путь для Дональда Трампа к его минимальной цели "прекращения" войны.

"Нетрудно представить, чем могут закончиться переговоры… Вы входите, даете русским достаточно вещей, чтобы они посчитали переговоры полезными, а затем заставляете украинцев проглотить это. Затем вы идете домой", – отметил эксперт.

По мнению же аналитика RAND Сэмюэла Чарапа, даже, если Россия согласится на прекращение огня по типу "Минска-3", Украина в конечном итоге его отвергнет.

"Общий принцип заключается в том, что, если вы попытаетесь навязать политический порядок, не имеющий никакой легитимной основы, этому будет сопротивление… Так что, если есть соглашение, которое просто нежизнеспособно в Украине, они его подорвут. У них много карт, насильственных и ненасильственных, которые они могут разыграть в плане подрыва соглашений, заключенных без их согласия", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, соглашении о добыче ископаемых, гарантиях безопасности и мирном процессе. Он поблагодарил украинцев, которые мужественно борются с агрессором, а также подчеркнул, что завершение войны должно быть на наших условиях – справедливым миром. О том, что Украина должна согласиться только на справедливый мир, подчеркнули и европейские лидеры, которые посетили уже 24 февраля Киев. Но Россию, уничтожившую за три года в Украине те свои военные силы, которые имела до начала вторжения, справедливый мир и международное право не интересуют. Поэтому война продолжается. Главными выводами и прогнозами через три года "Большой войны" (само противостояние продолжается с 2014-го) с порталом "Комментарии" поделились эксперты.



