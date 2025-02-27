На Западе назвали самый вероятный сценарий окончания войны в Украине

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Кравцев Сергей
Учитывая те обстоятельства, которые есть в мире, самый вероятный сценарий из всех: продолжение войны в Украине, но со значительно уменьшенной поддержкой США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New Yorker".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Цитируя Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям СМИ отмечает, что прекращение огня по типу "Минска-3", так как это может быть кратчайший путь для Дональда Трампа к его минимальной цели "прекращения" войны.
По мнению же аналитика RAND Сэмюэла Чарапа, даже, если Россия согласится на прекращение огня по типу "Минска-3", Украина в конечном итоге его отвергнет.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, соглашении о добыче ископаемых, гарантиях безопасности и мирном процессе. Он поблагодарил украинцев, которые мужественно борются с агрессором, а также подчеркнул, что завершение войны должно быть на наших условиях – справедливым миром. О том, что Украина должна согласиться только на справедливый мир, подчеркнули и европейские лидеры, которые посетили уже 24 февраля Киев. Но Россию, уничтожившую за три года в Украине те свои военные силы, которые имела до начала вторжения, справедливый мир и международное право не интересуют. Поэтому война продолжается. Главными выводами и прогнозами через три года "Большой войны" (само противостояние продолжается с 2014-го) с порталом "Комментарии" поделились эксперты.
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