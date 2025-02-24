Как 3 года большой войны изменили Украину, Запад, Россию: чего ждать дальше

В воскресенье, накануне 24 февраля, третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. В частности, он ответил на ряд вопросов об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, соглашении о добыче ископаемых, гарантиях безопасности и мирном процессе. Он поблагодарил украинцев, которые мужественно борются с агрессором, а также подчеркнул, что завершение войны должно быть на наших условиях – справедливым миром. О том, что Украина должна согласиться только на справедливый мир, подчеркнули и европейские лидеры, которые посетили уже 24 февраля Киев. Но Россию, уничтожившую за три года в Украине те свои военные силы, которые имела до начала вторжения, справедливый мир и международное право не интересуют. Поэтому война продолжается. Главными выводами и прогнозами через три года "Большой войны" (само противостояние продолжается с 2014-го) с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Итоги трех лет большой войны

Мы находимся в такой точке из которой выйти очень сложно

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова сразу отметила, что война действительно продолжается, несмотря на крайне громкие и малореалистичные заявления со стороны разных СМИ, что войну можно закончить в ближайшее время. Пока утверждать, что такая информация правдива или близка к правде, очень трудно. Потому что каждый день мы находимся в состоянии постоянных обстрелов.

"Если говорить о вообще Украине, то не прекратились ракетные, "шахедные" и комбинированные атаки, нет на фронте каких-то предвестников или признаков снижения интенсивности боевых действий. А также мы видим, что и дипломатическая сторона тоже пока не демонстрирует прорывов или таких договоренностей, которые вселяли бы надежды на то, что каким-то образом найдется и будет оформлен определенный выход. На самом деле мы сейчас находимся в такой точке из которой выйти крайне, в первую очередь из-за большого количества обстоятельств и реального нежелания России идти на какие-то уступки. Все, что мы сейчас наблюдаем больше похоже на безапелляционные ультиматумы, а Украина их не принимает. И это демонстрирует власть, и в принципе такие настроения царят среди украинцев", – отметила Александра Решмедилова.

Она отметила, что нельзя сказать, что есть где-то серьезное разногласие и украинцы хотят чего-то одного, а власть принципиально другого. Свежие опросы, свидетельствующие о поддержке Зеленского, это демонстрируют.

"Это очень важно. Фактически сработал принцип "наших бьют, на наших давят". Поэтому давление со стороны того же президента США Трампа на президента Зеленского консолидировало общество и вокруг власти, и вокруг тех месседжей, которые она озвучивает. Сложно сказать, как надолго, но по факту это произошло. В то же время следует сказать, что февраль вообще очень непростой месяц для украинцев. И с точки зрения отсчета войны, и с точки зрения полномасштабной войны. То есть на этот месяц приходились жесточайшие расстрелы, аннексии... Поэтому чисто морально тяжелый месяц, потому что это не просто флешбеки. Это не то, что кончилось. Мы продолжаем жить в этом. Флешбэком можно назвать, когда люди находятся в состоянии другой спокойной жизни и лишь вспоминает неприятные для себя моменты. Мы живем в этих флешбеках, живем в постоянном повторе этих процессов", – отметила эксперт.

Что касается прогнозов, то собеседница портала "Комментарии" говорит, что это многовариативные аспекты, потому что переговоры продолжаются, а с ними идет поиск и разных моделей привлечения партнеров и сказать, что все уже проработалось до конца нельзя. Пока все в процессе. И когда он будет выходить на какие-то финишные прямые, будем говорить.

"То, что сегодня в Украину приехали главы европейских стран – это очень важный шаг и демонстрация, как публичной, так и непубличной поддержки. Будем надеяться, что украинцы не будут останавливаться и опускать руки. Единственное, что нам остается – это бороться каждый на своем месте и вместе в том числе. Потому что, чем консолидированнее будет наше общество, тем менее уязвимыми мы будем, несмотря на сплошное давление и вызовы войны", – подытожила Александра Решмедилова.

Первые стали последними, а последние становятся первыми

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, так прокомментировал ситуацию:

"По прошествии трех лет Украина держала небо над миром, не давая ему сдеградировать к развалу существующей системы миропорядка, потому что ее институциональная, правовая часть продемонстрировали свою импотентность и только то, что Украина держится вопреки этому и Украину поддерживают страны доброй воли, это позволяло имитировать, что миропорядок все еще стоит. В конце концов мы увидели, как еще вчерашний шериф (США), отказывавшийся выполнять свои функции, с приходом Трампа, решил, а почему бы не стать гангстером? Ведь оружие есть, статус также присутствует, самая большая армия, экономика и, если правила бездействуют, то выходим из участка и по праву сильного пытаемся занять первое место. Собственно, то, что сейчас происходит с Украиной – это ничто иное, как рэкет в традициях грязного бизнес-подхода, когда объекту договоренностей навязывают несуществующий долг. Затем он из него начинает выбиваться. Далее оппонент ставится на счетчик, чтобы он пошел на нужную сделку. Мы видим, что Украина не сломалась ни перед аналоговым стариком Путиным и сейчас не ломается перед стероидным стариком Трампом. Мы видим, что мы живем в одном и том году, условно в 1938 году XX века, где Украина волей судьбы стала Чехословакией, которая не смирилась с судьбой, которую ей подготовили большие страны. И, начав сопротивление в 2022 году, Украина его продолжает до сих пор в большом вторжении России, закалившись к тому еще с 2014 года".

Эксперт говорит, что Украина за это время потеснила амбиции России, которой за три года не удается достичь ни одной из стратегических целей, с которыми она начинала эту войну.

"Нет никакого макроуровня признания себя полюсом мировой политики. Сегодня максимум России – это региональный лидер. Как бы она ни томилась, но в Сирии, Южном Кавказе, Средней Азии ее потесняет Турция. В Европе Украина не дает России продвинуть свое влияние на Запад. И только Арктика – это единственное место, где Россия сегодня имеет еще определенные потуги, благодаря своему географическому расположению, но и там мы видим, как Британия с Норвегией формируют оборонный союз. Скандинавские и балтийские страны ужесточают свои возможности блокировать российские гибридные и активные военные мероприятия в Балтийском море. Поэтому там для России ситуация также сложная", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Саакян отметил, что если брать театр боевых действий России с Украиной в Черном море, то России не удается уничтожить украинскую государственность. Более того, стартуя с доминирования на всех просторах – на суше, в воздухе и на море Россия сегодня потеряла свое первенство в Черном море. Украина достигла паритета и загнала российские корабли в порты суверенной российской территории в восточном Черном море, выгнав фактически из Крыма и вокруг Крыма Россию. В воздухе Украина все еще не добилась паритета, но значительно потеснила Россию, заставив ее стратегическую авиацию не подлетать близко к Украине. С тактической авиацией Россия уже не может поступать так нагло.

"И единственное, что осталось у россиян – это КАБ, с которым Украине приходится не сладко. На суше в 2024 году Украина перенесла боевые действия на территорию России. И, как посредством переноса боевых действий на Курщину, заняв райцентр Суджу, и получая ее уже более полугода, вопреки российским усилиям, так и ударами вглубь. Как уместно отметил на пресс-конференции Зеленский, "Паляница", "Пекло", как и другие украинские военные изделия, прекрасно летят", – отметил Олег Саакян.

По его словам, отдельно стоит сказать об экономическом блоке. Экономика России в конце 2024 года начала надрываться.

"Мы видим, что Газпром стал беспрецедентно убыточным. Газовая ветвь в России стала дотационной. Нефтепродукты балансируют на грани. Периодически России приходится вводить ограничения на их экспорт. Остается лишь на нефть сырец, которая по нынешним реально является Ахиллесовой пятой России, на которой сейчас базируется остаточная экономическая мощь России. То есть за течение трех лет полномасштабной войны мы можем сказать, что поговорка, пока толстый похудеет, худой сдохнет не действует не только на индивидуальном уровне. И практики по советским концлагерям это демонстрировали. Но и на уровне государств. Все же, несмотря на все вызовы, ценности демократии, свободы, вполне себе, если не намазываются на хлеб, то конвертируются в конкретные миллиарды, железо, конкретные технологии, передаваемые Украине значительной частью партнеров", – отметил Олег Саакян.

Подводя итог, он отметил, что мы подходим к третьей годовщине великой войны с тем, что Европа вынуждена просыпаться и вероятно то, что не удалось Путину сейчас сделает Трамп.

"Европа оказалась между путинской наковальней и трамповским молотом. Отсюда она получится либо более закаленной, либо Европа может оказаться на месте сегодняшней Украины. Пожалуй, впервые за все 11 лет Европа чувствует, что она оказалась в одной лодке с Украиной и, думаю, что большинство не могло себе представить подобного, что на саммите европейских лидеров в Украине по причине третьей годовщины полномасштабного вторжения, президент Украины на фоне других лидеров будет выглядеть как единственный взрослый. Это, как мне кажется, и является лучшей иллюстрацией того, насколько изменился мир и согласно библейской мудрости первые стали последними, а последние становятся первыми", – констатировал Олег Саакян.

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