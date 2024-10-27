Отложил на свою срочную операцию: умер командир батальона "Черномор"

Правозащитница Ольга Решетилова отметила, что, несмотря на возможность демобилизации по состоянию здоровья, Липский отложил срочную операцию в июле из-за назначения командиром батальона.

"Мне доверили батальон", — вспомнила она его слова, добавив, что он чувствовал высокую ответственность перед своими собратьями. Решетилова подчеркнула, что у полковника было большое сердце, которое, к сожалению, не выдержало 10 лет войны и тяжелой ноши лидерства.

За время службы Липский занимал должность начальника артиллерии в 57-й отдельной мотопехотной бригаде и был награжден орденами Богдана Хмельницкого и орденом Даниила Галицкого. Его собрат Дмитрий Федоренко поделился воспоминаниями о знакомстве с ним в 2015 году в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области, назвав его "профессором пушечных дел" и выдающимся товарищем.

"Тогда в первый раз я наблюдал за тем? как работает профессор пушечных дел Сергей Липский. Вежливый, воспитанный, очень умный человек и настоящий собрат. До сих пор не верится в то, что произошло. Для меня ты всегда рядом, брат...".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у болезни умер голливудский режиссер, который поддерживал Украину и снял фильм о войне. 17 октября стало известно о смерти американского режиссера и продюсера Аарона Кауфмана. Он ушел из жизни в Лас-Вегасе в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на продюсера Чеда Верди, долгие годы сотрудничавшего с Кауфманом.