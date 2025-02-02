Отличный пуск: Россия ударила по Липецкой области ракетой Х-22 - куда прилетело (ВИДЕО)

В Липецкой области России 1 февраля упала и взорвалась ракета. Российские пропагандисты пытались утверждать, что это была "отработавшая ступень" ракеты, которая полетела дальше атаковать Украину. Однако по видео, появившемся в соцсетях, эксперты опознали российскую крылатую ракету Х-22, передает портал "Комментарии".

Российский Ту-22М3 передал привет Липецкой области - одна из ракет Х-22 взорвалась там. Фото: минобороны РФ

В частности, проанализировав видео прилета, украинский военных журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что взорвалась в Липецкой области целая ракета Х-22, а не ее ступень, как ранее утверждали российские власти.

"Одна из ракет, которыми россияне вчера атаковали Украину, не долетела до цели и упала в российском Липецке. Ракета Х-22, выпущенная кремлевскими убийцами, была "локационно потеряна" перед носом российского водителя, так и не пересекла украинскую границу", — отметил он.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также опознал на видео ракету Х-22. Кроме того, он обратил внимание, что дата и время (внизу справа) совпадает с ракетным ударом по Украине 1 февраля. Игнат в шутку назвал российскую ракету "локационно потерянной".

Российские СМИ писали о том, что взрыв в Елецком районе Липецкой области РФ произошел утром 1 февраля. Жители сел Елецкого района "слышали сильный грохот2, а затем у них в сотнях домов исчезли электроэнергия и вода. Также местные утверждали, что начались перебои в работе сотовой связи. Позднее завирусилось видео, на котором можно увидеть огромную воронку на месте прилета. Погибших и пострадавших, как утверждается, нет.

Всего 1 февраля Россия выпустила по Украине 165 ракет и дронов, в том числе зафиксировано восемь ракет Х-22/Х-32. Вошла ли в их число упавшая на территории РФ ракета, неизвестно.





Читайте также на портале "Комментарии" — Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом. По уточненным данным, подъезд снесла ракета Х-22 с боевой частью 900 кг — такая же когда-то ударила по дому в Днепре и по ТРЦ в Кременчуге, В Полтаве погибли 14 человек, из них трое детей. Еще 20 человек ранены.

Также издание "Комментарии" писало — 1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.