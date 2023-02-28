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Откуда в России новая партия дронов – как враг пытается обходить украинскую ПВО

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

сегодня, 09:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Не так давно говорилось о том, что у россиян почти закончились иранские дроны. Именно поэтому на время прекратились удары "шахедами" по украинским городам. Однако такая пауза длилась недолго. Оккупанты снова начали массированно запускать иранские беспилотники. Как россиянам удалось получить дополнительные БПЛА и как Россия обновляет ракеты, чтобы обходить ПВО? Об этом читайте дальше в материале.

Откуда в России новая партия дронов – как враг пытается обходить украинскую ПВО

Работа ПВО. Фото: Associated Press

Россияне получили очередную партию дронов от Ирана

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью 24 каналу напомнил, что несколько дней назад появилась информация о том, что был совершен очередной рейс из Ирана в Россию. По мнению эксперта, скорее всего иранский борт привез новые дроны-камикадзе, которые россияне используют для атак по территории Украины.


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"Прилетел Ил-76, принадлежащий Ирану. Именно эти самолеты используются для перевозки Shahed 131 и Shahed 136", – отметил эксперт.

Он добавил, что количество дронов-камикадзе иранского производства, которое получила Россия, неизвестно. Может быть, их было несколько десятков. И россияне могли выпустить их все сразу в ночь на 27 февраля, или же часть этой партии. Поэтому он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и понимать угрозу дронов "Shahed".

Россияне пытаются найти способ, как обойти ПВО Украины

Не одними дронами враг досаждает украинцам. Россия начала модернизировать ракеты, которыми атакует Украину. При производстве ракет враг добавляет к ним новые детали и усовершенствует их специальными ловушками, чтобы обходить ПВО Украины. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Так, в одной из ракет Х-101, запущенной россиянами 10 февраля, украинские военные нашли блок с ловушками.

Романенко объяснил, что когда такая ракета во время атаки фиксирует радиолокационную станцию при наших зенитно-ракетных комплексах, этот блок автоматически отстреливает ложные цели — диполя. Они создают помехи для радаров.

"У ракеты есть сигнализатор, если она уловила облучающий сигнал радиатора — она отстреливает 2-3 ловушки, которые образуют облако. И за этим занавесом ее несколько минут не видно. Далее она пролетела и вылетела из зоны осмотра радара — ПВО ее потеряла, следующий радар ее снова находит", — объяснил авиационный эксперт.

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