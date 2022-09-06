Открылось новое направление: Арестович рассказал, что ВСУ начали наступать не только на юге

Украинские защитники продолжают наступать на южном направлении. Кроме этого, в приложение для них появилось еще одно направление для продвижения, чтобы освободить оккупированные территории. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича во время эфира "Фейгин LIVE".

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Арестович заявил, что главной новостью уходящего дня является открытие второго оперативного направления, чтобы ВСУ имели возможность наступать на врага.

Известно, что украинские защитники недавно начали продвигаться на юге Украины.

"Появилось новое направление, где будут разные интересные вещи, где будут освобождаться города и села", — поделился Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что террорист Стрелков прогнозирует продолжение войны "до полного поражения россии". Несмотря на бравые заявления спикеров Кремля и штатных российских пропагандистов, террорист Игорь Стрелков-Гиркин озвучил трагический прогноз для России. Он заявил, что зря в Кремле надеются, что вот-вот украинцы сдадутся, потому что не устоят перед очередным котлом или обстрелом. Ничего такого не будет, считает Стрелков. Террорист считает, что лучшим результатом для руководства России станет понимание того, что эта война точно не станет победной для России и она будет продолжаться до полного разгрома российской армии. По словам Стрелкова, расчет России на то, что еще сильнее Россия нажмет, усилит бомбардировки, создаст пару "котлов" и украинцы согласятся на переговоры, где подпишу мирное соглашение на условия Москвы, оговорив ряд компромиссных решений. Игорь Стрелков-Гиркин считает, что этот бред и такого исхода войны никогда не будет.

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