Откроются оперативные перспективы: названа главная цель россиян на Донбассе

Около месяца назад украинским Силам обороны удалось остановить наступление российских войск, пытавшихся продвинуться в Покровск в Донецкой области. Это заставило врага перегруппировать силы и сосредоточить свои атаки на южных подступах к городу, в частности в районах Угледара и Курахового, однако Покровск остается их основной целью, заявил в эфире Freedom генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Бои в Донецкой области

По его словам, сейчас Угледарь оказался под контролем противника, и россияне используют эту позицию для продвижения на север, чтобы создать угрозу в направлении Курахового. Далее планируют через Курахово приблизиться к Покровску с южной стороны, считает эксперт.

По его мнению, подобную тактику российские силы применяют и в отношении города Селидово.

"И здесь организуется подобная тактика, только меньшего масштаба, когда осуществляется охват объекта, в данном случае этого города, и видите, опрокидывают свои резервы на южное направление, чтобы глубже продвинуться этим щупальцем, охватить южный фланг наших войск, защищающих на текущее момент Селидово. В этом есть угроза, поскольку в ходе этих действий они перерезают пути логистического обеспечения”, — отметил эксперт.

Романенко также подчеркнул, что городские бои, которые сейчас идут в Селидово, крайне сложны и изнурительны. Россия имеет значительное преимущество в ресурсах как в численности личного состава, так и в возможностях огневого поражения, что создает дополнительное давление на украинскую оборону.

Он подчеркнул, что наступательные действия врага, к сожалению, продолжаются, и ситуация для наших защитников в Селидово ухудшается.

В то же время Романенко отметил, что российские войска уже не могут атаковать одновременно по нескольким направлениям, поэтому сосредотачивают усилия последовательно — то на одном, то на другом.

“И такую тактику действий мы видим и вокруг Покровска. К сожалению, Угледар им удалось уже захватить, и поэтому угроза сейчас и высокая интенсивность боев вокруг Курахово. Однако, в общем-то, главной целью по-прежнему остается Покровск. Поскольку с захватом его там открываются соответствующие оперативные перспективы для противника, он таким образом организует ведение своих боевых действий”, — пояснил Игорь Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, смогли ли россияне обрушить фронт в Донецкой области.



