Откроются оперативные перспективы: названа главная цель россиян на Донбассе

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Ткачик Олеся
Около месяца назад украинским Силам обороны удалось остановить наступление российских войск, пытавшихся продвинуться в Покровск в Донецкой области. Это заставило врага перегруппировать силы и сосредоточить свои атаки на южных подступах к городу, в частности в районах Угледара и Курахового, однако Покровск остается их основной целью, заявил в эфире Freedom генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Бои в Донецкой области
По его словам, сейчас Угледарь оказался под контролем противника, и россияне используют эту позицию для продвижения на север, чтобы создать угрозу в направлении Курахового. Далее планируют через Курахово приблизиться к Покровску с южной стороны, считает эксперт.
По его мнению, подобную тактику российские силы применяют и в отношении города Селидово.
Романенко также подчеркнул, что городские бои, которые сейчас идут в Селидово, крайне сложны и изнурительны. Россия имеет значительное преимущество в ресурсах как в численности личного состава, так и в возможностях огневого поражения, что создает дополнительное давление на украинскую оборону.
Он подчеркнул, что наступательные действия врага, к сожалению, продолжаются, и ситуация для наших защитников в Селидово ухудшается.
В то же время Романенко отметил, что российские войска уже не могут атаковать одновременно по нескольким направлениям, поэтому сосредотачивают усилия последовательно — то на одном, то на другом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, смогли ли россияне обрушить фронт в Донецкой области.
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