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Отключение света в Киеве и трех областях: где и когда не будет электроэнергии

В Киеве и трех областях ввели аварийные отключения света после атаки РФ. Стало известно, когда будут выключать электроэнергию.

30 сентября 2026, 20:05
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Slava Kot

В Киеве и части Киевской, Черниговской и Житомирской областей были введены аварийные отключения электроэнергии после российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, а в столице параллельно начали действовать стабилизационные графики. О ситуации сообщили НЭК "Укрэнерго", Министерство энергетики и ДТЭК.

Отключение света в Киеве и трех областях: где и когда не будет электроэнергии

Ввели график отключения света в Киеве и трех областях

По данным "Укрэнерго", утром 30 сентября новые обесточения из-за российских ударов зафиксировали также в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Когда будут выключать свет в Киеве и области

Для Киевской области ДТЭК обнародовал график отдельных очередей потребителей. В очереди 3.2 электроэнергии не будет с 18:00 до 20:30. Для очереди 5.2 отключение запланировано с 20:30 до 00:00.

В Киеве также применяются стабилизационные отключения. Общий график для всей столицы не опубликован, поскольку время ограничений зависит от конкретного адреса. Проверить информацию для своего дома можно через сервисы ДТЭК и приложение "Киев Цифровой".

Из-за последствий российской атаки в части Киева возникли проблемы не только с электроснабжением. В Соломенском, Шевченковском, Святошинском и Печерском районах, а также на левом берегу столицы зафиксировали временное снижение давления в водопроводной сети. В "Киевводоканале" объяснили, что причиной стало падение напряжения после вражеской атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что доброволец Мэтью Сэмпсон считает, что Украина уже продемонстрировала способность наносить результативные удары по российской инфраструктуре, а последствия отключений света могут ощутить и жители столицы РФ.



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