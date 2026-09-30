Відключення світла в Києві та трьох областях: де і коли не буде електроенергії

У Києві та частині Київської, Чернігівської й Житомирської областей запровадили аварійні відключення електроенергії після російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, а в столиці паралельно почали діяти стабілізаційні графіки. Про ситуацію повідомили НЕК "Укренерго", Міністерство енергетики та ДТЕК.

Запровадили графік відключення світла у Києві та трьох областях

За даними "Укренерго", вранці 30 вересня нові знеструмлення через російські удари зафіксували також у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Коли вимикатимуть світло у Києві та області

Для Київської області ДТЕК оприлюднив графік для окремих черг споживачів. У черзі 3.2 електроенергії не буде з 18:00 до 20:30. Для черги 5.2 відключення заплановане з 20:30 до 00:00.

У Києві також застосовують стабілізаційні відключення. Загального графіка для всієї столиці не опублікували, оскільки час обмежень залежить від конкретної адреси. Перевірити інформацію для свого будинку можна через сервіси ДТЕК та застосунок "Київ Цифровий".

Через наслідки російської атаки в частині Києва виникли проблеми не лише з електропостачанням. У Солом’янському, Шевченківському, Святошинському та Печерському районах, а також на лівому березі столиці зафіксували тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі. У "Київводоканалі" пояснили, що причиною стало падіння напруги після ворожої атаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що доброволець Метью Сэмпсон вважає, що Україна вже продемонструвала здатність завдавати результативних ударів по російській інфраструктурі, а наслідки відключень світла можуть відчути й жителі столиці РФ.