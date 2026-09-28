Москва без світла: доброволець ЗСУ назвав сценарій, який може повторити київські блекаути

Українські далекобійні удари по російській інфраструктурі можуть змінити сценарій цієї зими не лише для України. Колишній снайпер морської піхоти США та доброволець Інтернаціонального легіону Метью Сэмпсон вважає цілком реальним, що перебої з електроенергією можуть виникнути і в Москві.

Відключення світла в РФ

В інтерв’ю 24 Каналу його запитали, чи можливі відключення світла в російській столиці цієї зими. Військовий відповів ствердно.

За словами Сэмпсона, Україна стала ефективніше завдавати ударів по об’єктах російської інфраструктури, які можуть мати військове значення. Саме тому, на його думку, Москва потенційно може зіткнутися з поступовими відключеннями електроенергії.

Він порівняв можливий розвиток подій із ситуацією, яку Київ та інші українські міста переживають уже не перший рік через російські атаки на енергосистему.

Окремо доброволець наголосив на символічному значенні можливих перебоїв у Москві. На його думку, це могло б продемонструвати світові вразливість російської столиці та проблеми із захистом її повітряного простору.

Водночас Сэмпсон визнав, що наслідки таких ударів передусім відчує звичайне населення Росії. За його словами, багато громадян РФ не мають повного уявлення про перебіг війни.

Він також припустив, що посилення тиску на російську інфраструктуру може вплинути на подальший перебіг війни. Водночас твердження про можливі майбутні відключення в Москві залишаються прогнозом, а не фактом, що вже стався.

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