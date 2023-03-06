Откажется ли Китай от поставок вооружений РФ: Шольц дал ответ

Китай получил просьбу отказаться от поставок оружия России, и она, скорее всего, будет выполнена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Tagesspiegel".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин намерен направить Москве летальное оружие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы попросили их не поставлять оружие в Россию, и я относительно оптимистичен, что в этом случае наша просьба будет выполнена", — заявил Олаф Шольц.

Напомним, Китай все еще рассматривает возможность передачи оружия РФ. об этом на брифинге для СМИ заявил официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби

При этом США пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай решится на такой шаг.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который совершал трехдневный визит в Китайскую Народную Республику (КНР), китайский лидер Си Цзиньпин высказал главную позицию страны по поводу войны в Украине. Суть – Киеву и Москве надо договариваться как можно скорее, а всему миру – выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности. В свою очередь, Офис президента Украины дает понять, что не пойдет на затягивание конфликта (на что рассчитывает путин), не согласится на "мирные планы" без вывода оккупационных войск с наших территорий. Как ситуация вокруг переговорного кейса может развиваться дальше? Какие видятся риски и перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



