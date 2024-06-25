Отказ от военной подготовки теперь может стоить студентам места в вузе

С 21 июня 2024 года во всех украинских вузах стало обязательным прохождение базовой военной подготовки. Согласно постановлению Кабинета Министров №734, теперь студенты, которые откажутся от этой программы, могут быть отчислены из учебного заведения.

Студентов отчислят за отказ от базовой военной подготовки

Что включает в себя военная подготовка?

В программу военной подготовки входит теоретическая и практическая части. Теория начинается со второго курса и охватывает основы военной службы и тактики. Практика проводится ежегодно в мае-октябре и длится до месяца, зачастую во время каникул. Это позволяет студентам не отвлекаться от основной учебы.

Каковы последствия для студентов?

Ключевым моментом нового постановления является строгая мера в отношении тех, кто откажется от участия в подготовке. Студенты мужского пола, признанные пригодными к военной службе и отказавшиеся от прохождения практической подготовки, могут быть отчислены.

Реакция и перспективы

Введение обязательной военной подготовки вызвало множество дискуссий среди студентов и преподавателей. Вопросы касаются как необходимости таких мер, так и возможных нарушений прав студентов и влияния на образовательный процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком.

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