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От лейтенанта до майора: ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

17 июня 2022, 15:32
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

От лейтенанта до майора: ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, согласно данным СтратКома ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить еще пять офицеров противника, а именно:

• майора мелехина юрия николаевича, командира 1-го отряда 16обрспн гру гш  вс рф из г. Уварово Тамбовской области;

• командира десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты Балтийского флота капитана носова владимира николаевича из Усть-Цилемского района;

• командира танковой роты старшего лейтенанта дамира эдуардовича шаймарданова из Йошкар-Оле”, (погиб под Изюмом)

• командира десантно-штурмового взвода 104-го парашютно-десантного полка старшего лейтенанта виктора булатова из Архангельска;

• старшего лейтенанта самойленко антона михайловича из Перми.

"Встречайте русских оккупантов, которые заблудились "на учениях", но уже нашлись и правильно вернулись домой", — СтратКом ВСУ. 

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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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