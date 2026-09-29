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От Киева останется то, что от Харькова и Сум: генерал предупредил о самом страшном терроре столицы

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Кремль использует воздушные атаки для усиления давления на Киев и украинское общество

29 сентября 2026, 11:05
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Клименко Елена

Россия продолжает массированные атаки на Киев не случайно — удары по столице и другим крупным городам Украины являются частью стратегии, которую Кремль пытается реализовать через воздушный террор. Такую оценку высказал военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

От Киева останется то, что от Харькова и Сум: генерал предупредил о самом страшном терроре столицы

Фото: из открытых источников

По словам генерала, Россия пока не имеет значительных успехов на фронте, поэтому пытается усиливать давление на Украину посредством систематических воздушных атак. Одной из главных целей, по его мнению, Киев и столичный регион.

"Россия практически нет успехов на фронте, но стремится давить на Украину, особенно влиять на Киев. Это первопричина всех круглосуточных атак на город. Путин поставил задачу кошмарить и непрерывно атаковать Киев, и не только столицу, весь столичный регион, а еще Одессу, чтобы разорвать зерновой коридор и заблокировать работу наших портов".

Он считает, что Москва не намерена в ближайшее время отказываться от такой тактики. Несмотря на международное давление, Кремль, по словам эксперта, может рассматривать зимний период как возможность усилить давление на украинские власти и население. Для этого РФ использует масштабные ракетные и дроновые атаки.

Романенко также оценил возможные последствия, если интенсивные удары по Киеву продлятся еще несколько месяцев. По его словам, столица может испытать значительные разрушения, однако это не будет означать прекращения сопротивления.

"Скажу так: от Киева останется то, что осталось от Харькова, Сум, Херсона и уже от Запорожья. Это война. Люди из упомянутых городов и регионов адаптируются к новым условиям, приспосабливаются и продолжают противодействовать врагу", — подчеркнул генерал.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда завершение войны против Украины может создать для него серьезные политические и юридические риски. Такую оценку высказал генерал в отставке Роман Полко, бывший командир польского спецподразделения "ГРОМ", в эфире TVN24.



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