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Путіна жорстко покарають за закінчення війни в Україні: на Заході шокували гучною заявою

Володимир Путін побоюється, що російське суспільство може вимагати від нього відповідальності за розв’язану проти України війну, а наслідки такого сценарію можуть бути для нього смертельними

29 вересня 2026, 10:40
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Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін опинився у ситуації, коли завершення війни проти України може створити для нього серйозні політичні та юридичні ризики. Таку оцінку висловив генерал у відставці Роман Полко, колишній командир польського спецпідрозділу "ГРОМ", в ефірі TVN24.

Путіна жорстко покарають за закінчення війни в Україні: на Заході шокували гучною заявою

Фото: з відкритих джерел

За словами польського військового, російський президент зайшов у війні настільки далеко, що можливість простого відступу для нього фактично зникла. Полко вважає, що одним із головних факторів, які впливають на рішення Кремля, є побоювання щодо наслідків після завершення бойових дій.

"Путін зараз рятує власне життя, тому що зайшов уже так далеко, що більше не може відступити", — заявив генерал. 

Полко також провів паралель із ситуацією навколо прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. На його думку, обидва політики розуміють, що після завершення бойових дій можуть зіткнутися з необхідністю відповідати за ухвалені рішення та наслідки війни. 

Генерал наголосив, що російське керівництво не отримало того результату, на який могло розраховувати на початку повномасштабного вторгнення. Війна, яка, за початковими очікуваннями Москви, мала завершитися значно швидше, триває вже кілька років і супроводжується значними втратами для Росії. 

Йдеться, зокрема, про масштабні економічні витрати та людські втрати. Саме це, на думку Полка, може стати одним із факторів майбутньої внутрішньої відповідальності російського керівництва.

"Росія зазнала величезних економічних втрат, втрат серед людей, і зрештою суспільство притягне його до відповідальності за це", — сказав польський генерал. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія активно шукає нові вразливі місця України, оскільки попередні удари по військових об’єктах і складах, за оцінкою військового експерта Олега Жданова, не дали очікуваного результату. Тепер Кремль намагається змінювати цілі та знайти спосіб вплинути не лише на ситуацію на фронті, а й на внутрішню стабільність України. 



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