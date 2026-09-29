Від Києва залишиться те, що від Харкова і Сум: генерал попередив про найстрашніший терор столиці

Росія продовжує масовані атаки на Київ не випадково — удари по столиці та інших великих містах України є частиною стратегії, яку Кремль намагається реалізувати через повітряний терор. Таку оцінку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua.

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За словами генерала, Росія наразі не має значних успіхів на фронті, тому намагається посилювати тиск на Україну за допомогою систематичних повітряних атак. Однією з головних цілей, на його думку, є Київ та столичний регіон.

"Росія практично немає успіхів на фронті, але прагне тиснути на Україну, особливо впливати на Київ. Це — першопричина всіх цілодобових атак на місто. Путін поставив завдання — кошмарити й безперервно атакувати Київ, і не тільки столицю, увесь столичний регіон, а ще Одесу, щоб розірвати зерновий коридор і заблокувати роботу наших портів", — зазначив Романенко.

Він вважає, що Москва не планує найближчим часом відмовлятися від такої тактики. Попри міжнародний тиск, Кремль, за словами експерта, може розглядати зимовий період як можливість посилити тиск на українську владу та населення. Для цього РФ використовує масштабні ракетні та дронові атаки.

Романенко також оцінив можливі наслідки, якщо інтенсивні удари по Києву триватимуть ще кілька місяців. За його словами, столиця може зазнати значних руйнувань, однак це не означатиме припинення спротиву.

"Скажу так: від Києва залишиться те, що залишилося від Харкова, Сум, Херсона і вже від Запоріжжя. Це — війна. Люди зі згаданих міст і регіонів адаптуються до нових умов, пристосовуються і продовжують протидіяти ворогові", — наголосив генерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін опинився у ситуації, коли завершення війни проти України може створити для нього серйозні політичні та юридичні ризики. Таку оцінку висловив генерал у відставці Роман Полко, колишній командир польського спецпідрозділу "ГРОМ", в ефірі TVN24.