От десятков до сотен лет: когда Украина сможет освободить Донбасс

В октябре Силы обороны Украины вернули больше территорий, чем захватила русская армия. Значит ли это, что на фронте меняется ситуация и сколько времени понадобится для освобождения Донбасса, если сохранить такие темпы? Свои оценки дали три модели искусственного интеллекта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Gemini подсчитал, что по итогам октября Украина получила чистый прирост около 10,4 км кв.: Силы обороны освободили 96,2 км кв., тогда как российские войска захватили остальную территорию. Поскольку площадь оккупированной части Донбасса измеряется десятками тысяч квадратных километров, при таком темпе освобождение растянулось бы на сотни лет.

Однако чат-бот предостерегает: такая арифметика не учитывает динамику войны. Он обращает внимание на более чем 54 тысячи потерь российской армии за октябрь и предполагает, что освобождение территорий может произойти не постепенно, а после системного истощения противника. Ключевыми факторами Gemini называет уничтожение военно-экономического потенциала РФ и сохранение боеспособности Украины.

Grok использует другие данные ISW: по его подсчетам Украина вернула около 27 км кв. нетто через месяц. Если сохранять такой показатель, для полного освобождение Донбассу понадобится почти 15 лет. В расчете на чат-бот учитывает около 5 тысяч км кв. территории, которые еще остаются под контролем Киева, преимущественно на западе Донбасса.

В то же время Grok отмечает, что октябрьские успехи были локальными зачистками и контрударами, а не масштабным наступлением. Крепостной пояс, минные поля, дроны и истощение обеих сторон делают подобные темпы нестабильными. Для ускорения освобождения территорий, по мнению чат-бота, Украине нужны дополнительные техники и личный состав, а также политическая воля Запада поддерживать Киев.

DeepSeek предлагает другой сценарий: даже если Украина будет ежемесячно освобождать по 200–300 км кв., для возвращения остальной оккупированной территории Донбасса понадобятся годы, а не месяцы. Чат-бот называет такой темп оптимистическим обобщением локальных успехов.

Он также отмечает, что логика о сложности возвращения территорий работает для обеих сторон: если России будет нереалистично захватить весь Донбасс в течение года-двух, то и Украине не следует ожидать скорейшего освобождения региона. Среди ключевых условий DeepSeek называет истощение ресурсов противника, сохранение западных поставок и готовность украинского общества к продолжительной борьбе. Октябрьские успехи чат-бот трактуют как тактическое улучшение позиций, а не стратегический перелом.

Все три модели соглашаются: октябрьские результаты важны, но не означают, что Донбасс можно быстро освободить при нынешней динамике. В то же время оценки отличаются: Gemini говорит о сотнях лет по чистой арифметике, Grok — почти о 15 годах, а DeepSeek рассматривает более оптимистичный темп в 200-300 км кв. в месяц и подчеркивает, что процесс все равно будет продолжаться годами.

Главный общий тезис: будущие темпы будут зависеть не только от площади освобожденной территории, но и от истощения российских ресурсов, поддержки партнеров и способности Украины продолжать борьбу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какими будут требования к Украине, если война продлится еще год.



