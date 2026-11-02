Від десятків до сотень років: коли Україна зможе звільнити Донбас

У жовтні Сили оборони України повернули більше територій, ніж захопила російська армія. Чи означає це, що на фронті змінюється ситуація і скільки часу знадобиться для звільнення Донбасу, якщо зберегти такі темпи? Свої оцінки дали три моделі штучного інтелекту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Gemini підрахував, що за підсумками жовтня Україна отримала чистий приріст близько 10,4 км кв.: Сили оборони звільнили 96,2 км кв., тоді як російські війська захопили решту території. Оскільки площа окупованої частини Донбасу вимірюється десятками тисяч квадратних кілометрів, за такого темпу звільнення розтягнулося б на сотні років.

Однак чат-бот застерігає: така арифметика не враховує динаміки війни. Він звертає увагу на понад 54 тисячі втрат російської армії за жовтень і припускає, що звільнення територій може відбутися не поступово, а після системного виснаження противника. Ключовими чинниками Gemini називає знищення військово-економічного потенціалу РФ та збереження боєздатності України.

Grok використовує інші дані ISW: за його підрахунками, Україна повернула близько 27 км кв. нетто за місяць. Якщо зберігати такий показник, для повного звільнення Донбасу знадобиться майже 15 років. У розрахунку чат-бот враховує близько 5 тисяч км кв. території, які ще залишаються під контролем Києва, переважно на заході Донеччини.

Водночас Grok наголошує, що жовтневі успіхи були локальними зачистками та контрударами, а не масштабним наступом. Фортечний пояс, мінні поля, дрони та виснаження обох сторін роблять такі темпи нестабільними. Для прискорення звільнення територій, на думку чат-бота, Україні потрібні додаткові техніка й особовий склад, а також політична воля Заходу підтримувати Київ.

DeepSeek пропонує інший сценарій: навіть якщо Україна щомісяця звільнятиме по 200–300 км кв., для повернення решти окупованої території Донбасу знадобляться роки, а не місяці. Чат-бот називає такий темп оптимістичним узагальненням локальних успіхів.

Він також зазначає, що логіка про складність повернення територій працює для обох сторін: якщо Росії буде нереалістично захопити всю Донеччину протягом року-двох, то й Україні не варто очікувати швидкого звільнення регіону. Серед ключових умов DeepSeek називає виснаження ресурсів противника, збереження західних поставок і готовність українського суспільства до тривалої боротьби. Жовтневі успіхи чат-бот трактує як тактичне покращення позицій, а не стратегічний перелом.

Усі три моделі погоджуються: жовтневі результати важливі, але не означають, що Донбас можна швидко звільнити за нинішньої динаміки. Водночас оцінки різняться: Gemini говорить про сотні років за чистою арифметикою, Grok — майже про 15 років, а DeepSeek розглядає оптимістичніший темп у 200–300 км кв. на місяць і наголошує, що процес усе одно триватиме роками.

Головна спільна теза: майбутні темпи залежатимуть не лише від площі звільненої території, а й від виснаження російських ресурсів, підтримки партнерів та здатності України продовжувати боротьбу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими будуть вимоги до України, якщо війна триватиме ще рік.



