От чего гибнет больше всего военных: рассказывает командир штурмовиков

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Slava Kot
Командир взвода штурмовиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Малый" утверждает, что большинство военных погибают в результате артиллерии и ударов беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью военного для ТСН.
Командир взвода штурмовиков с позывным "Малый". Фото: скриншот с интервью
Командир штурмового взвода рассказал, что "каждая смерть собратьев отражается на всем подразделении". По его словам, военные долгое время живут в одном доме, тренируются, просыпаются вместе. Однако в один момент человека может просто не стать.
Несмотря на то, что военный является командиром штурмового взвода, по его словам, потери в стрелковых боях единичны, а большинство солдат погибает от другого оружия армии РФ.
По словам украинского солдата, шансы выжить на войне зависят от уровня подготовки. Чем лучше подготовлен военный, тем больше шансов он имеет на то, чтобы выжить в боях против российских оккупантов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте. Российские солдаты стали меньше использовать артиллерийский огонь из-за нехватки боеприпасов, однако значительно увеличили атаки дронами-камикадзе, утверждает военный.
Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.
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