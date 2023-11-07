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От чего гибнет больше всего военных: рассказывает командир штурмовиков

Военный рассказал, как увеличить свои шансы на выживание во время войны и указал от чего именно умирает большинство украинских солдат.

сегодня, 16:07
Автор:
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Slava Kot
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Командир взвода штурмовиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Малый" утверждает, что большинство военных погибают в результате артиллерии и ударов беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью военного для ТСН.

От чего гибнет больше всего военных: рассказывает командир штурмовиков

Командир взвода штурмовиков с позывным "Малый". Фото: скриншот с интервью

Командир штурмового взвода рассказал, что "каждая смерть собратьев отражается на всем подразделении". По его словам, военные долгое время живут в одном доме, тренируются, просыпаются вместе. Однако в один момент человека может просто не стать.


Несмотря на то, что военный является командиром штурмового взвода, по его словам, потери в стрелковых боях единичны, а большинство солдат погибает от другого оружия армии РФ.

"В моем подразделении в стрелковых контактах, боях потери единичны. Все остальное — это работа артиллерии, FPV", — рассказал военный с позывным "Малый" и подчеркнул, что в 3-й отдельной штурмовой бригаде потери меньше, чем по его информации в других военных группировках.

По словам украинского солдата, шансы выжить на войне зависят от уровня подготовки. Чем лучше подготовлен военный, тем больше шансов он имеет на то, чтобы выжить в боях против российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте. Российские солдаты стали меньше использовать артиллерийский огонь из-за нехватки боеприпасов, однако значительно увеличили атаки дронами-камикадзе, утверждает военный.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XNUiZqydW14&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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