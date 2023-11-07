От чего гибнет больше всего военных: рассказывает командир штурмовиков

Командир взвода штурмовиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Малый" утверждает, что большинство военных погибают в результате артиллерии и ударов беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью военного для ТСН.

Командир взвода штурмовиков с позывным "Малый". Фото: скриншот с интервью

Командир штурмового взвода рассказал, что "каждая смерть собратьев отражается на всем подразделении". По его словам, военные долгое время живут в одном доме, тренируются, просыпаются вместе. Однако в один момент человека может просто не стать.

Несмотря на то, что военный является командиром штурмового взвода, по его словам, потери в стрелковых боях единичны, а большинство солдат погибает от другого оружия армии РФ.

"В моем подразделении в стрелковых контактах, боях потери единичны. Все остальное — это работа артиллерии, FPV", — рассказал военный с позывным "Малый" и подчеркнул, что в 3-й отдельной штурмовой бригаде потери меньше, чем по его информации в других военных группировках.

По словам украинского солдата, шансы выжить на войне зависят от уровня подготовки. Чем лучше подготовлен военный, тем больше шансов он имеет на то, чтобы выжить в боях против российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте. Российские солдаты стали меньше использовать артиллерийский огонь из-за нехватки боеприпасов, однако значительно увеличили атаки дронами-камикадзе, утверждает военный.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.