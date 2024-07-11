Осужденные в ВСУ: стало известно, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Первая группа осужденных, которых освободили от отбывания наказания для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отправится на фронт до конца лета. Точные сроки пока не называются. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью рейтинговому изданию "Financial Times" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Министр рассказал, что сейчас бойцы проходят военную подготовку, которая длится не менее двух месяцев.

По словам Малюськи, после принятия закона около 2862 заключенных были освобождены из 5196. В частности, отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", — добавил министр.

Ожидается, что новая программа принесет около 5 тысяч новых рекрутеров. В то же время "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число.

Напомним, в начале мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных. Согласно закону нельзя мобилизовать лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, коррупционеров, тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, занимавших особо ответственное положение (депутаты и министры). Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что с помощью принятого закона можно будет мобилизовать 15-20 тысяч заключенных. Как оцениваете подобные решения? Какие тут плюсы и минусы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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