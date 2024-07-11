logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Осужденные в ВСУ: стало известно, когда первая группа бойцов отправится на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

Осужденные в ВСУ: стало известно, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Денис Малюська рассказал, что после принятия закона около 2862 заключенных из 5196 были освобождены

11 июля 2024, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Первая группа осужденных, которых освободили от отбывания наказания для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отправится на фронт до конца лета. Точные сроки пока не называются. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью рейтинговому изданию "Financial Times" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Осужденные в ВСУ: стало известно, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Министр рассказал, что сейчас бойцы проходят военную подготовку, которая длится не менее двух месяцев.

По словам Малюськи, после принятия закона около 2862 заключенных были освобождены из 5196. В частности, отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", — добавил министр.

Ожидается, что новая программа принесет около 5 тысяч новых рекрутеров. В то же время "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число.

Напомним, в начале мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных. Согласно закону нельзя мобилизовать лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, коррупционеров, тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, занимавших особо ответственное положение (депутаты и министры). Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что с помощью принятого закона можно будет мобилизовать 15-20 тысяч заключенных. Как оцениваете подобные решения? Какие тут плюсы и минусы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" - мобилизация осужденных женщин: сколько готовы пойти на фронт.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/bc75d09b-798c-43a3-a5f4-75829d99b23c
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости