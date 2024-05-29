Мобилизация осужденных женщин: сколько готовы пойти на фронт

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных позволяет призывать в ряды армии не только мужчин, но и женщин.

Денис Малюська

По его словам, в законе нет ограничений по полу, то есть теоретически возможность мобилизовать женщин все же существует. Но, подчеркнул министр, пока спроса на мобилизацию женщин в Вооруженных силах нет. Также он добавил, что на сегодня в практической имплементации этого не наблюдаем, но призвал понаблюдать за тем, что будет дальше.

Глава Минюста также отметил, что в тюрьме отбывает наказание не слишком большое количество женщин, но точное количество назвать их не смог.

Также он добавил, что осужденные женщины не изъявили желания уйти на фронт.

Кроме того, известно, что ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что мобилизация заключенных позволит решить минимум два вопроса: увеличить численность военнослужащих и уменьшить нагрузку на тюрьмы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных. В министерстве юстиции рассказали, что военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на общественно-опасные болезни — ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты. Эти заболевания являются основой исключения из проекта "мобилизации".

Определяющим в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами Украины и таким образом получить условно-досрочное увольнение. В то же время закон содержит оговорку на случай, если кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.



