Осуществит ли Лукашенко свои планы по нападению на Украину: подробности

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Лиля Воробьева
Президент соседнего государства – Беларуси Александр Лукашенко озвучил свои диктаторские планы. В частности, он сказал, что не намерен нападать на нашу страну. Еще лидер белорусского правящего режима заверил, что их военные не собираются стрелять по мирным украинским городам.
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
Об этих намерениях главы белорусских властей информирует Белта.
"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня ни желания, чтобы ваши и мои дети воевали", — сказал Лукашенко, выступив с заявлением.
Вместе с тем глава Беларуси придерживается мнения, что РФ ведет войну не с Украиной, а с блоком Альянса и Соединенными Штатами, что "с помощью Польши подстегивают боевые действия".
Сейчас, как отметил глава белорусских властей, в эту страну приехали "тысячи украинцев", которые уже сейчас получат белорусское гражданство.
К слову, Александр Лукашенко не раз комментирует ход военного вторжения, которое совершила РФ. При этом недавно белорусский президент оценил войну России, в частности, на украинской территории, как вынужденную, потому, что "поскольку "украинцы и НАТО собирались атаковать".
В другой раз самопровозглашенный лидер сделал заявление, в котором отметил, что жители Украины нанесли обиду Путину, именно по этой причине Россия совершила военное вторжение.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева . У ФСБ РФ было два варианта, как действовать после того, как российские войска зашли бы в Киеве и свергли власть в Украине. Уже было подготовлено два марионеточных правительства на случай оккупации столицы Украины. Первым претендентом на пост марионеточного "главы правительства" был беглый президент Янукович.
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