Осуществит ли Лукашенко свои планы по нападению на Украину: подробности

Президент соседнего государства – Беларуси Александр Лукашенко озвучил свои диктаторские планы. В частности, он сказал, что не намерен нападать на нашу страну. Еще лидер белорусского правящего режима заверил, что их военные не собираются стрелять по мирным украинским городам.

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня ни желания, чтобы ваши и мои дети воевали", — сказал Лукашенко, выступив с заявлением.

Вместе с тем глава Беларуси придерживается мнения, что РФ ведет войну не с Украиной, а с блоком Альянса и Соединенными Штатами, что "с помощью Польши подстегивают боевые действия".

Сейчас, как отметил глава белорусских властей, в эту страну приехали "тысячи украинцев", которые уже сейчас получат белорусское гражданство.

К слову, Александр Лукашенко не раз комментирует ход военного вторжения, которое совершила РФ. При этом недавно белорусский президент оценил войну России, в частности, на украинской территории, как вынужденную, потому, что "поскольку "украинцы и НАТО собирались атаковать".

В другой раз самопровозглашенный лидер сделал заявление, в котором отметил, что жители Украины нанесли обиду Путину, именно по этой причине Россия совершила военное вторжение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева . У ФСБ РФ было два варианта, как действовать после того, как российские войска зашли бы в Киеве и свергли власть в Украине. Уже было подготовлено два марионеточных правительства на случай оккупации столицы Украины. Первым претендентом на пост марионеточного "главы правительства" был беглый президент Янукович.