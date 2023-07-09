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Остановлено движение по Крымскому мосту: в России заявили об атаке ВСУ

Российские СМИ сообщают о ракетной атаке по Крымскому мосту.

сегодня, 13:22
Автор:
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Slava Kot
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Около 12 часов российские СМИ сообщили о якобы украинской ракете, которую удалось сбить в районе города Керчь на Крымском полуострове.

Остановлено движение по Крымскому мосту: в России заявили об атаке ВСУ

Крымский мост. Фото из открытых источников

В социальных сетях и российских Telegram-каналах начали появляться кадры снявших видео очевидцев ракеты, которую сбивают противовоздушные системы РФ вблизи Керчи. Россияне заявляют, что вероятной целью украинской крылатой ракеты мог быть Крымский мост.


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Несмотря на сообщения россиян об отсутствии пострадавших и каких-либо повреждений, оккупационные власти в Крыму временно запретили движение по Крымскому мосту в оба направления.

Посмотреть видео обнародованное российскими Telegram-каналами о сбивании ракеты вблизи Крымского моста можно ниже:

Вскоре после сообщений о работе системы ПВО в Керчи российские СМИ заявили о срабатывании противовоздушной обороны в Ростовской области. Украина не подтвердила информацию российских СМИ о возможных атаках по Крымскому мосту и в Ростовской области.

Напомним, что в прошлом году Украина атаковала Крымский мост, что остановило транспортное сообщение с Россией на несколько дней и уменьшило его на несколько месяцев до момента восстановления моста. Украина долгое время официально не подтверждала, что нанесла атаку по мосту. На 500 день войны заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала сообщение, где впервые официально была признана атака Украины по Крымскому мосту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Владимире Зеленском, который заявил, что пока Крым будет под оккупацией, война не закончится.

Также "Комментарии" писали о Министерство обороны, обратившееся к туристам в Крыму с предупреждением. На видео, которое просмотрели более 2 млн пользователей соцсетей, Минобороны просит покинуть Крым и напоминает первые предупреждения, которые были еще в прошлом году, намекая на подрыв Крымского моста.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/35411
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