Остановка огня на период олимпиады: офицер ВСУ высмеял предложение Макрона

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает бессмысленной и бездейственной идею президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь во время Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В ВСУ считают недейственным предложение Франции о прекращении огня. Фото из открытых источников

"Очередная инициатива о прекращении огня на определенный период – это уже даже не смешно. Бессмысленных заявлений за эти 10 лет мы слышали достаточно. Видимо, Западу хочется извлечь сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил", — подчеркнул майор ВСУ.

Максим Жорин отметил, что единственный вариант для Франции или любой другой страны посодействовать миру в Украине — отправить средства ПВО, технику или военный контингент.

"Тем более что французское общество, судя по соцопросам, готово к этому", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.