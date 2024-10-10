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Остановить боевые действия в обмен на гарантии Запада: у Зеленского ответили

У Зеленского опровергают информацию о готовности Украины приостановить боевые действия, чтобы получить гарантии безопасности от Запада.

сегодня, 12:25
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Slava Kot

Итальянское издание Corriere della Serе сообщило, что Владимир Зеленский никогда официально не согласится на отказ от оккупированных территорий, однако, якобы, будет согласен на прекращение боевых действий по линии фронта в обмен на гарантии от Запада. На эту информацию отреагировали у Зеленского.

Остановить боевые действия в обмен на гарантии Запада: у Зеленского ответили

Президент Украины Владимир Зеленский

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию о готовности Владимира Зеленского пойти на уступки по оккупированным территориям в обмен на гарантии безопасности от США и вступление в Европейский Союз на быстрых условиях.

"У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины", — сказал Литвин.

Советник Зеленского также подчеркнул, что в ближайшие дни президент представит План победы для Италии, Германии, Франции и Великобритании. По его словам, это возможность изменить ситуацию и приблизиться к реализации Формулы мира.

Напомним, что газета Corriere della Sera сообщила о якобы готовности Зеленского остановить боевые действия по линии фронта, если США предоставят гарантии безопасности подобные Японии, Филиппинам и Южной Корее. Кроме того, Украина должна стать членом ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько россиян поддержит решение Путина окончить войну. Кроме того, опрос показал, что каждый третий гражданин РФ соглашается на окончание войны на условиях деоккупации украинских территорий.

Также "Комментарии" писали, что одной из причин визита Зеленского в США стала попытка организовать мирные переговоры с Россией.



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Источник: https://24tv.ua/zmi-pisali-shho-zelenskiy-gotoviy-do-pripinennya-vognyu-vzdovzh_n2659772
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