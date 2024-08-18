Остался только один: Воздушные силы подтвердили поражение важного объекта в Курской области (ВИДЕО)

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла удар по российскому мосту в Курской области вблизи села Званное. Это уже второй мост, который повредили или разрушили украинские силы в Курской области.



Удар по мосту вблизи села Званное. Фото из открытых источников

Николай Олещук опубликовал видео, в котором показал, как украинские силы нанесли удар по российскому мосту через реку Сейм.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий! Еще раз спасибо летчикам за профессионализм и результат!", — сообщил Николай Олещук.

Посмотреть видео с поражением моста вблизи села Званное в Курской области можно ниже:

Почему уничтожение российского моста в Курской области важно

Аналитики указывают, что в Глушковском районе Курской области РФ есть три моста через Сейм. Кроме разрушенного ранее моста в Глухово и поврежденного моста в Званное, последний остался возле поселка Кариж.

Уничтожение мостов в Курской области позволит отрезать часть региона от поставок российской армии, что позволит Украине взять под свой контроль несколько сот новых квадратных километров.



Карта боев в Курской области и изображение расположения мостов в Глуховском районе

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выдвинула Украине серьезные обвинения из-за удара по мосту в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, как Запад изменил свою позицию относительно войны в Украине из-за начала военной операции в Курской области.