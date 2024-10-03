Осталось всего 10: ВСУ уничтожили редкую и дорогостоящую военную технику россиян

Украинские подразделения ракетных войск нанесли удачный удар ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Уничтожение этой системы значительно снижает способность армии РФ обнаруживать и перехватывать воздушные цели.



Радиолокационный комплекс "Небо-М". Фото из открытых источников

Генеральный штаб ВСУ сообщил об удачном уничтожении российской радиолокационной станции "Небо-М".

"РЛС "Небо-М" — очень сложный объект для поражения, работающий в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов", — пишут в Генштабе ВСУ.

По подсчетам Генштаба, у России есть только 10 исправных комплексов "Небо-М". Стоимость каждого из них составляет более 100 миллионов долларов. Кроме того, уничтожение радиолокационной станции позволит украинским силам эффективнее наносить удары по российской военной технике и складам боеприпасов.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — отметили в Генштабе.

"Небо-М" – это мобильный радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средней и большой дальности. Он способен определять малозаметные объекты, выполненные по технологии "стелс", а также обнаруживать самолеты пятого поколения, такие как F-22 и F-35. Зона обнаружения составляет до 600 км по высоте и дальности. На вооружение армии РФ "Небо-М" попала в 2012 году.

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