Остается только молиться: что заявил Папа Римский об Украине

Папа Римский Франциск призвал не забывать о народе Украины, который "стоит на пороге тяжелой зимы" и попросил молиться за украинцев. Об этом он сказал во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Vatican News.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"И не забывайте мученический украинский народ. Он очень страдает. Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", — заявил Папа Римский.

Также понтифик обратился и к польским паломникам.

"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины" – отметил Папа Римский.

Кроме того, он призвал молиться за мир на "Святой Земле".

Читайте также на портале "Комментарии" — 1000 дней войны в Украине стали темой выступления Папы Римского Франциска во время его всеобщей аудиенции в Ватикане. В своем обращении он выразил глубокую грусть из-за последствий войны, осудил ее как трагедию для всей планеты и призвал отложить оружие ради диалога.

На площади Святого Петра перед тысячами верующих и при присутствии первой леди Украины Елены Зеленской Папа Франциск вспомнил о войне в Украине.

"Вчера исполнилось 1000 дней с момента вторжения в Украину. Трагическая годовщина для жертв и разрушений, которые оно повлекло за собой", — сказал Папа Римский, подчеркнув, что "это позорная катастрофа для всего человечества".

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