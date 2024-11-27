Остается только молиться: что заявил Папа Римский об Украине

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск призвал не забывать о народе Украины, который "стоит на пороге тяжелой зимы" и попросил молиться за украинцев. Об этом он сказал во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Vatican News.
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
Также понтифик обратился и к польским паломникам.
Кроме того, он призвал молиться за мир на "Святой Земле".
Читайте также на портале "Комментарии" — 1000 дней войны в Украине стали темой выступления Папы Римского Франциска во время его всеобщей аудиенции в Ватикане. В своем обращении он выразил глубокую грусть из-за последствий войны, осудил ее как трагедию для всей планеты и призвал отложить оружие ради диалога.
На площади Святого Петра перед тысячами верующих и при присутствии первой леди Украины Елены Зеленской Папа Франциск вспомнил о войне в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский назвал врачей убийцами: против чего выступает понтифик.
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