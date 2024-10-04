Папа Римский назвал врачей убийцами: против чего выступает понтифик

Папа Римский Франциск во время визита в Бельгию высказал свои взгляды на женщин и их права на аборты. По его словам, врачи, которые соглашаются сделать аборт по просьбе женщины – это убийцы. Скандальные слова понтифика вызвали негодование у бельгийцев.



Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Папа Римский посетил Бельгию и во время выступления перед паломниками заявил, что начнет процесс беатификации покойного короля Бодуэна, то есть причисления его к лику святых. Все потому, что монарх отрекся от престола на один день в 1990 году вместо того, чтобы подписать закон о легализации абортов.

"По моему возвращению в Рим я начну процесс беатификации короля Бодуэна. Пусть его пример человека веры осветит всех лидеров", — сказал Франциск и добавил, что покойный король имел большую смелость.

Далее Папа Римский продолжил тему абортов и подверг критике врачей, которые проводят подобные операции.

"Врачи, которые это делают, позвольте мне употребить это слово — убийцы. Они убийцы. И с этим не поспоришь. Вы убиваете человеческую жизнь", — сказал Папа Римский.

Слова Папы Римского столкнулись с критикой со стороны некоторых бельгийцев, ведь в стране продолжаются дискуссии по увеличению времени на аборты с 12 до 18 недель.

Это уже второй случай за несколько недель, когда Папа Римский высказывается по поводу абортов. Недавно понтифик рассказал, за кого должны голосовать американцы на выборах. По его словам, избиратели должны выбрать "меньшее зло" между Дональдом Трампом, который хочет депортировать мигрантов и Камалой Харрис, борющейся за права на аборты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию Папы Римского на запрет УПЦ МП в Украине.