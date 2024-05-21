Основатель «Кракена» назвал виновных в провале обороны Харьковщины

Российские террористы все же прорвали два участка фронта на Харьковском направлении, об этом сообщил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев. Впрочем, по его словам, военные дали отпор захватчикам. Проходят работы по стабилизации линии фронта.

Константин Немичев

При этом Немичев рассказал, почему оккупантам все же удалось прорвать оборону в Харьковской области. По его словам, там была построена первая линия обороны, впрочем, она была ненадлежащего качества.

Как отметил Немичев, эту линию обороны начали строить всего два-три месяца назад, хотя область была освобождена от российской оккупации 1,5 года назад, то есть времени было достаточно.

"Руководителей, подписывавших акт приема фортификаций – сняли. Вопрос – накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену",

– отметил основатель спецподразделения KRAKEN.

Что касается минирования, то это вопрос на совести тех подразделений, которые за последние 1,5 года стояли на границе и не сделали ничего, чтобы подготовить позиции. Кроме того, ответственность лежит и на властях области, которые сразу не эвакуировали пограничную зону. Более того, власти разрешали фермерам разминировать поля, отметил Немичев.

Что касается ТРО, то она была актуальна еще полгода после полномасштабного вторжения и будет актуальна после окончания боевых действий.

"Сейчас это "чемодан без ручки" для Сил Обороны, потому что у них недостаточно тяжелого вооружения, из-за чего они не могут полноценно вести боевые действия. Уважаю ребят, которые там воюют. Однако, по-моему, силами ТРО нужно было уже давно усилить боеспособные бригады ВСУ",

– отметил Немичев.

Кроме того, он предположил, что на Харьковском направлении будут волны обострения. В частности, по его словам, возможны мясные штурмы Волчанска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас происходит в Волчанске.



