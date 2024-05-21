Основатель «Кракена» назвал виновных в провале обороны Харьковщины

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Ткачик Олеся
Российские террористы все же прорвали два участка фронта на Харьковском направлении, об этом сообщил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев. Впрочем, по его словам, военные дали отпор захватчикам. Проходят работы по стабилизации линии фронта.
Константин Немичев
При этом Немичев рассказал, почему оккупантам все же удалось прорвать оборону в Харьковской области. По его словам, там была построена первая линия обороны, впрочем, она была ненадлежащего качества.
Как отметил Немичев, эту линию обороны начали строить всего два-три месяца назад, хотя область была освобождена от российской оккупации 1,5 года назад, то есть времени было достаточно.
Что касается минирования, то это вопрос на совести тех подразделений, которые за последние 1,5 года стояли на границе и не сделали ничего, чтобы подготовить позиции. Кроме того, ответственность лежит и на властях области, которые сразу не эвакуировали пограничную зону. Более того, власти разрешали фермерам разминировать поля, отметил Немичев.
Что касается ТРО, то она была актуальна еще полгода после полномасштабного вторжения и будет актуальна после окончания боевых действий.
Кроме того, он предположил, что на Харьковском направлении будут волны обострения. В частности, по его словам, возможны мясные штурмы Волчанска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас происходит в Волчанске.
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Ігор
сегодня, 21:00
В Україні система працює так, і тільки так, що відкатні і розпильні потоки передаються по вертикалі. Тому не треба обмежуватись тільки цапами відбувайлами. Всі, хто користується і харчується системою пов'язані і у долі. Так чи інакше. Ті, хто підписував, і ті, хто мовчав сподіваючись сидіти і далі за спинами м'яса, разом з прилаштованими до корита духовними комісарами-попами - пов'язані. Як пов'язана та Хунта, про легітимність якої верещіть кожна праска. Прийде час відповідальності Чужих, виявиться, що вона в них обрізана до 0. Терпілам варто ставати на коліна і вимолювати милості.
Гарик
сегодня, 20:42
просто пиндец!..Сколько людей погибло из за того,что начальство и не только, жевало сопли..Отвечать за это кто будет?