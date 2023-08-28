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Ошибка Путина не в просчетах: в ГУР объяснили, в чем жестоко ошибся диктатор

Основной "прокол" российского диктатора заключается не в просчетах, отметил глава ГУР Минобороны Украины Буданов

сегодня, 13:27
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Кравцев Сергей
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Ключевая ошибка российского диктатора Владимира Путина насчет Украины заключается в том, что его оторвали от реальности. Российский президент абсолютно не владеет ситуацией, которая есть в реальности. Это уже стратегический проигрыш РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Ошибка Путина не в просчетах: в ГУР объяснили, в чем жестоко ошибся диктатор

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"...его (Ред. – Путина) оторвали от реальности — это и есть его главная ошибка. Не в просчетах, а в том, что оторвали от реальности. Вот в чем ошибка его", — заявил глава ГУР.


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Кирилл Буданов добавил, что в результате полномасштабного вторжения Россия получила много серьезных проблем, в том числе стала дипломатическим изгнанником.                   

Читайте также на портале "Комментарии" — у страны-агрессора в достаточном количестве остался только человеческий ресурс. Противник может держать оборону в оккупации хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать. Такое заявление сделал в интервью "Радио Свобода" сделал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – сообщения ГУР Минобороны Украины о том, что Кремль намерен мобилизовать на войну против Украины еще как минимум 450 тысяч человек дают повод задуматься о том, что Путин не отказался от своих первоначальных планов и готов идти на эскалацию в войне. Что заставит Путина пойти на компромисс в войне? Есть ли риски от того, что российское руководство планирует мобилизовать еще до полумиллиона человек? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r0nI0Jp_7Zc&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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