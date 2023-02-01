Оружие, которое может изменить баланс сил в Украине. Что такое GLSDB, которое поступит в новом пакете от США



















Пусковые установки из которых можно использовать GLSDB. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты готовят следующий пакет военной помощи для Украины на сумму более 2 млрд евро. Ожидается, что в США будут переданы Украине ракеты большей дальности, а также другое оружие и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание информационное агентство Reuters.

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Украинское правительство уже несколько месяцев просит западных союзников, в том числе США предоставить ракеты большей дальности. В середине лета Киев получил от США пусковые установки HIMARS с ракетами, попадающими на расстояние в 70 км, однако артиллерийский ракетный комплекс способен выпускать ракеты ATACMS, дальность которых составляет 300 км. Именно их хочет получить Украина, но США не соглашались предоставить их.

Однако Вашингтон идет на компромисс, как сообщает Reuters, вместо ATACMS Украина получит другие боеприпасы. Речь идет о высокоточных ракетах большой дальности типа GLSDB, благодаря которым Украина получит новые мощные возможности для борьбы с агрессором. Радиус действия этих высокоточных ракетных боеприпасов составляет 150 км, что в два раза больше, чем имеющиеся снаряды для установок HIMARS.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) – это высокоточные ракеты, разработанные компаниями Boeing и Saab. Они предназначены для поражения в виде бронированных целей на расстоянии 150 км. Снаряд весом в 120 кг может поражать цель со всех углов и имеет улучшенную систему защиты от помех. Важно также, что как ракеты ATACMS, так и GLSDB поддерживаются пусковыми установками HIMARS, которые прекрасно себя зарекомендовали в первые месяцы, после попадания в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об эффектном видео, в котором украинские военные уничтожили командный пункт россиян.

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