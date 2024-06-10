Орки уже месяц пытаются захватить Харьковщину: изменили ли свои планы

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ровно месяц назад российские захватчики вторично предприняли попытку наступление на севере Харьковщины. Впрочем, по его словам, Силы обороны остановили оккупантов, планы россиян провалились.

Олег Синегубов

Хотя, как заявил Синегубов, на севере области оккупанты перегруппировываются и подтягивают резервы.

"Бои, хоть и с меньшей интенсивностью, но продолжаются каждый день. В Волчанске наши бойцы пытаются занять более выгодное тактическое положение",

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, по его словам, на Купянском направлении украинские военные также ведут активную оборону.

При этом Синегубов признал, что в Харькове действительно уменьшилась интенсивность ракетных обстрелов врага. При этом он напомнил, что, по словам президента Владимира Зеленского, будет принят ряд решений, которые будут способствовать защите как города Харькова, так и области.

"Это и есть следствие этих комплексных решений. Но обращаемся к жителям: угрозы остаются, терять бдительность не стоит!"

– подчеркнул председатель ОВА.

Кроме того, он сообщил, что за пределы Харьковской области уже эвакуированы 315 маломобильных граждан. 192 человека – эвакуированы за пределы Харьковщины. Также, по его словам, 105 из 125 категорийных детей уже вывезли в безопасные места. Всего же эвакуировано, по словам Синегубова, 11 729 человек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты пошли наступлением на Харьковскую область. Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, российские войска не намерены захватывать Харьков. Впоследствии он цинично заявил, что во всем происходящем в Харьковской области виноваты войска НАТО. По его словам, он "вынужден" создавать так называемую "санитарную зону", чтобы "обезопасить" жителей Белгородской области.

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