Орки наделали кучу ошибок: при каких условиях этим воспользуются ВСУ

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Ткачик Олеся
Ситуация на фронте, действительно, сложная, однако она неизбежно будет улучшаться для Украины, отметил Виктор Андрусив.
Война в Украине
По его словам, все же оружие от западных партнеров идет в Украину. Да, признается военный, доходит она с опозданием, но со временем его все-таки будет больше на фронте.
Кроме того, по его словам, все же идет процесс мобилизации. Как говорит военный, на самом деле, комбату, который не имеет кем закрыть позиции, безразлично, каким образом она проходит, она справедлива или не очень.
По его словам, приход свежих сил позволит более эффективно сдерживать оккупантов, и возможно даже нанести им локальные поражения.
Также он напомнил, что к осени в Украине точно появятся истребители F-16, и они точно повлияют на ход боевых действий. По его словам, если Силам обороны удастся снизить применение КАБов, хотя бы на 50% — продвижение врага будет остановлено, а уровень вражеских потерь станет расти еще больше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты начали наступление на Харьковщине. При этом основатель "Кракена" рассказал , кто виноват в том, что оккупанты смогли прорвать там границу в двух местах.
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