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Орки наделали кучу ошибок: при каких условиях этим воспользуются ВСУ

Российские захватчики совершили на фронте кучу стратегических и оперативных ошибок, заявил военный Виктор Андрусив. По его словам, ВСУ могут этим воспользоваться, если у них будет достаточно военных и оружия

сегодня, 15:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ситуация на фронте, действительно, сложная, однако она неизбежно будет улучшаться для Украины, отметил Виктор Андрусив.

Орки наделали кучу ошибок: при каких условиях этим воспользуются ВСУ

Война в Украине

По его словам, все же оружие от западных партнеров идет в Украину. Да, признается военный, доходит она с опозданием, но со временем его все-таки будет больше на фронте.

"Поверьте, если у вас было 0 снарядов, а стало 10 – это рост в 10 раз. Хотя вряд ли это позволит выиграть войну – это серьезное улучшение, и соответственно рост количества убитых орков и сожженной техники",
– отметил Андрусив.

Кроме того, по его словам, все же идет процесс мобилизации. Как говорит военный, на самом деле, комбату, который не имеет кем закрыть позиции, безразлично, каким образом она проходит, она справедлива или не очень.

"Для фронта все равно откуда и как возьмутся люди. Если они не возьмутся ни откуда, орки дойдут не только до Киева. Вам это может хоть сто раз не нравиться – но такая реальность",
– отметил военный.

По его словам, приход свежих сил позволит более эффективно сдерживать оккупантов, и возможно даже нанести им локальные поражения.

"Орки совершили кучу стратегических и оперативных ошибок, за которые их легко наказать, если есть люди и оружие",
– подчеркнул Андрусив.

Также он напомнил, что к осени в Украине точно появятся истребители F-16, и они точно повлияют на ход боевых действий. По его словам, если Силам обороны удастся снизить применение КАБов, хотя бы на 50% — продвижение врага будет остановлено, а уровень вражеских потерь станет расти еще больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты начали наступление на Харьковщине. При этом основатель "Кракена" рассказал , кто виноват в том, что оккупанты смогли прорвать там границу в двух местах.




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Источник: https://t.me/c/1688526359/1760
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