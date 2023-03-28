Орденоносный "угледарский мясник" оказался трусом: Что дальше?

Провал армии русских оккупантов под Угледаром в Москве признали и решили традиционно назначить за него ответственного. Полетела глава на этот раз генерал-полковника Рустама Мурадова, возглавлявшего военную группировку "Восток". Генерал признан ответственным за то, что бездарным руководством помог ВСУ уничтожить две элитные бригады морской пехоты и около 100 единиц техники. Кто такой этот "мясник" Мурадов, и о чем свидетельствует очередная замена в военном руководстве России, рассказывают "Комментарии".



Почему российский генерал Мурадов может лишиться своего поста

Герой Российской Федерации, обладатель орденов "За заслуги перед Отчизной", орденов "Мужества" и просто верный пес Путина Рустам Мурадов впал в немилость. "Угледарский мясник", как его нарекли российские военныекоры, по информации росСМИ, сняты с должности. Карьера участника практически всех военных конфликтов в России с момента распада СССР сломалась в небольшом городке на востоке Украины. Несколько месяцев Мурадов отправлял россиян в "мясные" штурмы на украинские укрепрайоны Угледара, за что и получил свое прозвище "мясник".

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“Результат этих штурмовых наступательных действий был нулевой. Угледар оказался фактически незахваченным российскими оккупантами, при этом сами подразделения РОВ понесли серьезные потери. Мурадов неоднократно демонстрировал свою профнепригодность, как и многие другие российские генералы”, — отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Венцом карьеры генерал-полковника стало проигранное крупнейшее в этой войне танковое сражение. В результате штурма за несколько недель РФ потеряла более 130 танков и бронетранспортеров, а две бригады морской пехоты были разбиты и отступили. Причиной таких "побед" эксперты считают, в частности, команды из Кремля в духе "умри, но сделай". Путин требует от военачальников невозможных результатов, и те раз за разом это доказывают, отправляя на бессмысленную смерть тысячи солдат.

"Им нужны какие-то результаты, но они их не получают. Они ожидали в январе результат с Угледаром – они его не получили. Ставятся какие-то нереалистичные вообще сроки захвата того или иного населённого пункта или города”, — заявил Александр Коваленко.

Однако смелости у боевых генералов хватает только на то, чтобы истреблять свою армию. Возразить же вождю или проявить хоть какие-то зачатки военной смекалки, уже не в чести русского офицерства. В уставе же четко написано: "Обсуждение или критика приказа недопустимы".

"Будучи генералом, являясь офицером, и для меня законы Российской Федерации, в частности, все указы и приказы верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, министра обороны и моих начальников являются приказом к исполнению", — заявлял российский генерал-полковник Рустам Мурадов.

Трусом Мурадова признали и среди своих. С началом активного штурма Угледара среди его подчиненных бытует стойкое мнение: "Рустам Усманович отсиживается в тылу, отправляя сотни военнослужащих на верную смерть". В свою очередь, когда критика нарастает, на день-другой с охраной он приезжает на фронт, чтобы поддержать потенциальных смертников и покрасоваться перед камерой.

"Мурадов продолжает убивать войска, в частности, пожалуй, перед планируемым весенним украинским наступлением, решил еще существенно ослабить одну из лучших танковых бригад", — пишут российские военные на своих площадках.

Теперь остатки частей под Угледаром и вся восточная группировка перейдут преемнику Мурадова. Официальной информации о смещении и о новом назначении еще нет. Однако аналитики уверяют: техники на этом направлении стало меньше, а задача останется прежней. Соответственно результат тоже не изменится.

“Будет назначен новый человек, который совершенно не изменит абсолютно ситуацию в зоне боевых действий. Никак на это не повлияет. Единственное, что назначение состоится именно в третью фазу штурмовых действий, потому что в направлении Угледара эта фаза может наступить где-то примерно к середине апреля”, — высказал мнение военный эксперт Александр Коваленко.

Планы эти хорошо известные руководству Украины и решения, необходимые для отражения очередного штурма, уже приняты.





Как писали ранее "Комментарии", на международной арене Россия активно пытается продвигать идею о необходимости мирных переговоров для "дипломатического урегулирования конфликта", в то же время Кремль устами бывшего президента Медведева озвучивает свои мечты о захвате Киева и Львова.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что большая потеря россиян на поле боя: ВСУ уничтожили очередную военную технику.

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