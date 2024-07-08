Орбан рассказал, как Путин отреагировал на предложение прекращения огня

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале июля совершил визит Москвы, где встретился с Владимиром Путиным и предложил ему предложение о прекращении огня. Теперь Орбан рассказал, как российский диктатор отреагировал на его слова.
Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным дал интервью Die Weltwoche. Во время разговора лидер Венгрии рассказал, какова была реакция Путина на предложение прекратить огонь.
Премьер-министр Венгрии также рассказал, что Путин считает, что настоящие мирные переговоры об окончании войны невозможны без участия обеих сторон. По словам российского диктатора, то, что делает Украина самостоятельно и без России — "не имеет значения".
В интервью Орбан подчеркнул, что считает себя "единственным западным лидером", который может вести переговоры с Украиной и Россией. По словам Орбана, он ищет "самый быстрый и кратчайший путь к прекращению войны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на его предложение о прекращении огня в войне с Россией для ускорения мирных переговоров.
Также "Комментарии" писали о заявлении Орбана, который после визита в Украину и Россию заявил, что следующее его путешествие всех удивит. Впоследствии оказалось, что венгерский премьер приехал в Китай, где встретился с Си Цзиньпином и написал сообщение в соцсетях о "миссии мира 3.0".
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