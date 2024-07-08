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Орбан рассказал, как Путин отреагировал на предложение прекращения огня

Виктор Орбан заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин не поддержали его предложение о прекращении огня. Несмотря на это, Орбан настаивает обоим лидерам подумать.

8 июля 2024, 09:37
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале июля совершил визит Москвы, где встретился с Владимиром Путиным и предложил ему предложение о прекращении огня. Теперь Орбан рассказал, как российский диктатор отреагировал на его слова.

Орбан рассказал, как Путин отреагировал на предложение прекращения огня

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным дал интервью Die Weltwoche. Во время разговора лидер Венгрии рассказал, какова была реакция Путина на предложение прекратить огонь.

"Он сказал, что нет положительных ожиданий по этому поводу. Зеленский говорил, что не имеет положительных ожиданий, потому что россияне использовали бы это против Украины, а Путин – что украинцы использовали бы эту паузу против России. А я сказал: "Подумаем, я понимаю ваши аргументы"", — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также рассказал, что Путин считает, что настоящие мирные переговоры об окончании войны невозможны без участия обеих сторон. По словам российского диктатора, то, что делает Украина самостоятельно и без России — "не имеет значения".

В интервью Орбан подчеркнул, что считает себя "единственным западным лидером", который может вести переговоры с Украиной и Россией. По словам Орбана, он ищет "самый быстрый и кратчайший путь к прекращению войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на его предложение о прекращении огня в войне с Россией для ускорения мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали о заявлении Орбана, который после визита в Украину и Россию заявил, что следующее его путешествие всех удивит. Впоследствии оказалось, что венгерский премьер приехал в Китай, где встретился с Си Цзиньпином и написал сообщение в соцсетях о "миссии мира 3.0".



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