Орбан рассказал, чем ответит Россия, если будет понятно, что она проигрывает в войне

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает делать скандальные заявления, тем самым подыгрывая путинскому режиму. Как передает портал "Комментарии", так глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth заявил, что Россию невозможно победить в войне, потому что у нее есть ядерное оружие.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Виктор Орбан отметил, что у него не хватит фантазии, чтобы представить себе, что реально можно победить ядерную державу.
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Стоит отметить, что вчера, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), Виктор Орбан обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом снова стать президентом США. Орбан высказал уверенность, что при Трампе в Украине не было бы войны.
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