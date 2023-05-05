logo

BTC/USD

29104.12

ETH/USD

1901.70

LTC/USD

87.95

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Орбан рассказал, чем ответит Россия, если будет понятно, что она проигрывает в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан рассказал, чем ответит Россия, если будет понятно, что она проигрывает в войне

Говоря о войне в Украине, премьер Венгрии намекнул, что невозможно победить ядерную державу

сегодня, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает делать скандальные заявления, тем самым подыгрывая путинскому режиму. Как передает портал "Комментарии", так глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth заявил, что Россию невозможно победить в войне, потому что у нее есть ядерное оружие.

Орбан рассказал, чем ответит Россия, если будет понятно, что она проигрывает в войне

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан отметил, что у него не хватит фантазии, чтобы представить себе, что реально можно победить ядерную державу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", — заявил Орбан.

Стоит отметить, что вчера, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), Виктор Орбан обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом снова стать президентом США. Орбан высказал уверенность, что при Трампе в Украине не было бы войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!