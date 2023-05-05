Орбан рассказал, чем ответит Россия, если будет понятно, что она проигрывает в войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает делать скандальные заявления, тем самым подыгрывая путинскому режиму. Как передает портал "Комментарии", так глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth заявил, что Россию невозможно победить в войне, потому что у нее есть ядерное оружие.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан отметил, что у него не хватит фантазии, чтобы представить себе, что реально можно победить ядерную державу.

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"Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", — заявил Орбан.

Стоит отметить, что вчера, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), Виктор Орбан обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом снова стать президентом США. Орбан высказал уверенность, что при Трампе в Украине не было бы войны.

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