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Орбан публично призвал Трампа стать хозяином Белого дома и вернуть мир в Европу

Виктор Орбан считает, что после избрания Трампа президентом США в Европе снова наступит мир и прекратится война в Украине

сегодня, 14:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом снова стать президентом США. Орбан уверен, что при Трампе в Украине не было бы войны.

Орбан публично призвал Трампа стать хозяином Белого дома и вернуть мир в Европу

Орбан и Трамп. Фото: из открытых источников

"Если бы президент Трамп был президентом, войны не было бы ни в Украине, ни в Европе. Господин президент, мистер Трамп, вернитесь, верните Америке былое величие, верните нам мир!", – заявил Орбан.


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Трамп ранее говорил, что "ужасных событий" в Украине не было бы, будь он президентом. В марте текущего года, выступая на митинге в Техасе, он пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, усадив за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Экс-глава Белого дома делал еще массу заявлений о войне в Украине и даже спрогнозировал, что, если и дальше продолжать эту войну, то ее итог окажется печальным для Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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