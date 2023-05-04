Орбан публично призвал Трампа стать хозяином Белого дома и вернуть мир в Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом снова стать президентом США. Орбан уверен, что при Трампе в Украине не было бы войны.

Орбан и Трамп. Фото: из открытых источников

"Если бы президент Трамп был президентом, войны не было бы ни в Украине, ни в Европе. Господин президент, мистер Трамп, вернитесь, верните Америке былое величие, верните нам мир!", – заявил Орбан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Трамп ранее говорил, что "ужасных событий" в Украине не было бы, будь он президентом. В марте текущего года, выступая на митинге в Техасе, он пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, усадив за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Экс-глава Белого дома делал еще массу заявлений о войне в Украине и даже спрогнозировал, что, если и дальше продолжать эту войну, то ее итог окажется печальным для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему набирает обороты дистанционная война – что ждать дальше от РФ и Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



