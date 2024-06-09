Орбан назвал нападение России на Украину "человеческим решением" Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Запад в продолжении войны и увеличении эскалации. По его словам, западные лидеры это делают ради денег. Кроме того, Орбан назвал вторжение РФ в Украину "человеческим решением" Путина.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В интервью для венгерского телеканала Hir TV Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. Лидер Венгрии считает, что все происходит из-за "человеческих решений", в том числе и объявления российского диктатора о нападении на территорию Украины.

"Война – это не принуждение, или судьба, или чума Божья, или неизбежное проклятие, война – это следствие человеческих решений. Мы можем сказать уже сейчас, с момента, когда президент России отдал приказ напасть на Украину – это было человеческое решение – как эти человеческие решения последовали одно за другим, что приближало нас к открытому конфликту", — говорит Орбан.

Далее венгерский лидер обвинил страны ЕС в разжигании войны. По его словам, Брюссель усиливает уровень эскалации, направляя танки и другую военную технику одновременно отказываясь от дешевых российских энергоресурсов. Кроме того, Орбан обвинил Запад, якобы ведущий войну в Украине в поисках финансовой выгоды.

"Ситуация на самом деле в том, что западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Великолепный план! Так простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как всегда", — сказал Орбан, однако не выразил критику в сторону Путина, начавшего войну.

Помимо денег Орбан жалуется, что Запад планирует "большую перестройку на Востоке", а война в Украине этому способствует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан предложил закончить войну в Украине через 24 часа.

Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер критикует разрешение Запада избивать Украину по РФ. По его словам, это может повлечь за собой выход войны за пределы Украины.