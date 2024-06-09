Орбан назвал нападение России на Украину "человеческим решением" Путина

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Запад в продолжении войны и увеличении эскалации. По его словам, западные лидеры это делают ради денег. Кроме того, Орбан назвал вторжение РФ в Украину "человеческим решением" Путина.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
В интервью для венгерского телеканала Hir TV Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. Лидер Венгрии считает, что все происходит из-за "человеческих решений", в том числе и объявления российского диктатора о нападении на территорию Украины.
Далее венгерский лидер обвинил страны ЕС в разжигании войны. По его словам, Брюссель усиливает уровень эскалации, направляя танки и другую военную технику одновременно отказываясь от дешевых российских энергоресурсов. Кроме того, Орбан обвинил Запад, якобы ведущий войну в Украине в поисках финансовой выгоды.
Помимо денег Орбан жалуется, что Запад планирует "большую перестройку на Востоке", а война в Украине этому способствует.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан предложил закончить войну в Украине через 24 часа.
Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер критикует разрешение Запада избивать Украину по РФ. По его словам, это может повлечь за собой выход войны за пределы Украины.
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