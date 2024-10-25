Опыт Авдеевки ничего не научил: враг практически захватил город, который должен был остановить его

Ситуация в Селидово критическая. Как отмечает военкор Богдан Мирошников, там российские захватчики смогли закрепиться в части многоэтажек 11 квартала, на юге, востоке и центре города.

Селидово

Кроме того, сообщил Мирошников, трасса в Вишневом под огневым контролем врага. Аналогичная ситуация также с трассой в Покровске, добавил он.

"Общая ситуация такова, что горький опыт коксохима в Авдеевке, Очеретино или Новогродовке не заставил нас сделать выводы. Селидово не стало тем местом, где бы мы остановили врага в Донецкой области. А оно должно было им стать", — говорит Мирошников.

По его словам, именно в этом и состоит большая проблема.

"Положение дел называется "критический п*здец", — добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, на некоторых домах русские захватчики начали вывешивать свои знамена.

Также "Комментарии" рассказывал , что по данным военных экспертов, ситуация в районе Селидового не менее сложна, чем в районе Торецкая. В частности, там враг продолжает использовать свою тактику фланговых ударов. Она сказывается. Начиная от операции в районе Попасной враг сплошь и рядом использует эту тактику для того, чтобы брать под контроль наши населенные пункты. Потому что когда становится вопрос: что важнее, жизнь наших воинов, которые в результате этих фланговых ударов могут оказаться в полном окружении, или квадратный километр украинской земли — ответ на этот вопрос абсолютно очевиден.



