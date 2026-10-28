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Опрос КМИС: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно

КМИС обнародовал результаты опроса: 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, 80% поддерживают удары по НПЗ РФ, а 76% – продолжение сопротивления даже зимой.

28 октября 2026, 11:20
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Slava Kot

Несмотря на российские атаки на энергетику, международное давление и угрозу сложной зимы, большинство украинцев не готовы отказываться от вооруженного сопротивления. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос КМИС: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно

Сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно

По данным исследования КМИС, 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 5% респондентов готовы выдерживать ее примерно год, а 21% рассчитывают на более короткий период — от нескольких месяцев до полугода. Еще 11% опрошенных затруднились с ответом.

По сравнению с предыдущим опросом КМИС, проведенным 8-16 октября, существенных изменений нет. Это свидетельствует, что, несмотря на усиление атак на гражданскую инфраструктуру и международное давление, готовность украинцев продолжать сопротивление остается стабильной.

Опрос КМИС: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно - фото 2

Отдельно социологи спросили у граждан, стоит ли Украине продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, даже если США ограничат или прекратят военную помощь и передачу разведывательных данных.

80% опрошенных поддерживают продолжение таких ударов даже при этих условиях. Только 11% считают, что от них нужно отказаться, а 8% затруднились определиться.

Еще один вопрос касался возможного сценария, при котором Россия попытается оставить население без электроэнергии, отопления и водоотведения зимой.

76% украинцев считают, что даже в таких обстоятельствах страна должна продолжать вооруженное сопротивление. 15% выступают за выполнение любых требований России, даже если они будут иметь признаки капитуляции. Еще 9% не определились.

По сравнению с опросом августа-сентября, показатели практически не изменились. Итак, несмотря на риск энергетического кризиса и сложные условия предстоящей зимы, большинство украинцев сохраняет поддержку продолжения борьбы. Таким образом, данные КМИС свидетельствуют, что общественная готовность к длительному сопротивлению остается высокой даже на фоне военных угроз и внешнего давления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинцы ответили на вопрос, сколько готовы терпеть войну в начале октября.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1646&page=1
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