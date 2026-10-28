Опрос КМИС: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно

Несмотря на российские атаки на энергетику, международное давление и угрозу сложной зимы, большинство украинцев не готовы отказываться от вооруженного сопротивления. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно

По данным исследования КМИС, 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 5% респондентов готовы выдерживать ее примерно год, а 21% рассчитывают на более короткий период — от нескольких месяцев до полугода. Еще 11% опрошенных затруднились с ответом.

По сравнению с предыдущим опросом КМИС, проведенным 8-16 октября, существенных изменений нет. Это свидетельствует, что, несмотря на усиление атак на гражданскую инфраструктуру и международное давление, готовность украинцев продолжать сопротивление остается стабильной.

Отдельно социологи спросили у граждан, стоит ли Украине продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, даже если США ограничат или прекратят военную помощь и передачу разведывательных данных.

80% опрошенных поддерживают продолжение таких ударов даже при этих условиях. Только 11% считают, что от них нужно отказаться, а 8% затруднились определиться.

Еще один вопрос касался возможного сценария, при котором Россия попытается оставить население без электроэнергии, отопления и водоотведения зимой.

76% украинцев считают, что даже в таких обстоятельствах страна должна продолжать вооруженное сопротивление. 15% выступают за выполнение любых требований России, даже если они будут иметь признаки капитуляции. Еще 9% не определились.

По сравнению с опросом августа-сентября, показатели практически не изменились. Итак, несмотря на риск энергетического кризиса и сложные условия предстоящей зимы, большинство украинцев сохраняет поддержку продолжения борьбы. Таким образом, данные КМИС свидетельствуют, что общественная готовность к длительному сопротивлению остается высокой даже на фоне военных угроз и внешнего давления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинцы ответили на вопрос, сколько готовы терпеть войну в начале октября.