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Опитування КМІС: скільки українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

КМІС оприлюднив результати опитування: 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, 80% підтримують удари по НПЗ РФ, а 76% - продовження опору навіть узимку.

28 жовтня 2026, 11:20
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Slava Kot

Попри російські атаки на енергетику, міжнародний тиск і загрозу складної зими, більшість українців не готова відмовлятися від збройного опору. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування КМІС: скільки українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

Скільки українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

За даними дослідження КМІС, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 5% респондентів готові витримувати її приблизно рік, а 21% розраховують на коротший період — від кількох місяців до пів року. Ще 11% опитаних не визначилися з відповіддю.

Порівняно з попереднім опитуванням КМІС, проведеним 8-16 жовтня, суттєвих змін немає. Це свідчить, що попри посилення атак на цивільну інфраструктуру та міжнародний тиск готовність українців продовжувати опір залишається стабільною.

Опитування КМІС: скільки українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно - фото 2

Окремо соціологи запитали громадян, чи варто Україні продовжувати удари по російських нафтопереробних заводах, навіть якщо США обмежать або припинять військову допомогу та передачу розвідувальних даних.

80% опитаних підтримують продовження таких ударів, навіть за цих умов. Лише 11% вважають, що від них потрібно відмовитися, а 8% не змогли визначитися.

Ще одне запитання стосувалося можливого сценарію, за якого Росія спробує залишити населення без електроенергії, опалення та водовідведення взимку.

76% українців вважають, що навіть за таких обставин країна має продовжувати збройний опір. Натомість 15% виступають за виконання будь-яких вимог Росії, навіть якщо вони матимуть ознаки капітуляції. Ще 9% не визначилися.

Порівняно з опитуванням серпня–вересня, показники практично не змінилися. Отже, попри ризик енергетичної кризи та складні умови майбутньої зими, більшість українців зберігає підтримку продовження боротьби. Таким чином дані КМІС свідчать, що суспільна готовність до тривалого опору залишається високою навіть на тлі воєнних загроз і зовнішнього тиску.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як українці відповіли на питання, скільки готові терпіти війну на початку жовтня.



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Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1646&page=1
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