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Оператор дрона вытащил бойца ВСУ из плена врага (ВИДЕО)

Оператор дрона 95-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Кевин" спас бойца ВСУ из российского плена

2 января 2024, 19:03
Автор:
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Лиля Воробьева
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На поле боя оператор украинского дрона с позывным "Кевин" спас военного ВСУ, попавшего во враждебный плен. Спасение завершилось успехом.

Оператор дрона вытащил бойца ВСУ из плена врага (ВИДЕО)

Оператор дрона вытащил военного ВСУ из плена (фото из открытых источников)

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

В сообщении говорится, что оператор дрона 95-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Кевином", проявил беспрецедентную настойчивость и смекалку. Он вывел побратима, попавшего в плен к врагу.

"Наш пленный боец сумел развязать руки и ноги в окопе противника, пойдя за дроном, который мерцающими огоньками указывал ему верную дорогу", — отметил Бутусов.

Наш дрон и оператор помогли ему выбраться дальше, когда военный встретил русского солдата. На оккупанта сбросили гранату, в результате чего враг получил ранения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия была близка к уничтожению первого HIMARS в Украине . Российская армия не оставляет попыток уничтожить первую установку HIMARS в Украине. По мнению американского журналиста Дэвида Акса из издания Forbes, россияне были близки к тому, чтобы открыть счет по уничтоженным HIMARS, однако украинцы быстро отреагировали.

Издание подсчитало, что в настоящее время Украина имеет 39 реактивных систем залпового огня HIMARS. И ни одна из них не была уничтожена во время полномасштабной войны в Украине. Однако россияне, возможно, были близки этому.

Автор статьи отметил, что американская установка выпустила залп ракет, а затем быстро уехала в лес. Зато обнаружившие россияне HIMARS открыли огонь по лесной полосе, однако вторичного взрыва не произошло, что означает удачную работу украинских сил, успевших переместить ценную установку.




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