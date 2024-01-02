Оператор дрона вытащил бойца ВСУ из плена врага (ВИДЕО)

На поле боя оператор украинского дрона с позывным "Кевин" спас военного ВСУ, попавшего во враждебный плен. Спасение завершилось успехом.

Оператор дрона вытащил военного ВСУ из плена (фото из открытых источников)

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

В сообщении говорится, что оператор дрона 95-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Кевином", проявил беспрецедентную настойчивость и смекалку. Он вывел побратима, попавшего в плен к врагу.

"Наш пленный боец сумел развязать руки и ноги в окопе противника, пойдя за дроном, который мерцающими огоньками указывал ему верную дорогу", — отметил Бутусов.

Наш дрон и оператор помогли ему выбраться дальше, когда военный встретил русского солдата. На оккупанта сбросили гранату, в результате чего враг получил ранения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия была близка к уничтожению первого HIMARS в Украине . Российская армия не оставляет попыток уничтожить первую установку HIMARS в Украине. По мнению американского журналиста Дэвида Акса из издания Forbes, россияне были близки к тому, чтобы открыть счет по уничтоженным HIMARS, однако украинцы быстро отреагировали.

Издание подсчитало, что в настоящее время Украина имеет 39 реактивных систем залпового огня HIMARS. И ни одна из них не была уничтожена во время полномасштабной войны в Украине. Однако россияне, возможно, были близки этому.

Автор статьи отметил, что американская установка выпустила залп ракет, а затем быстро уехала в лес. Зато обнаружившие россияне HIMARS открыли огонь по лесной полосе, однако вторичного взрыва не произошло, что означает удачную работу украинских сил, успевших переместить ценную установку.



