Операция ВСУ в Курской области: в ГПСУ раскрыли новую тактику россиян на границе

Российские войска отправляют небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области, чтобы попытаться закрепиться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Андрей Демченко. Фото: из открытых источников

"По направлению населенного пункта Новенькое враг пытается сделать такую зону активных боевых действий уже по территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек, которые пытаются заходить на нашу территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории Украины, скорее всего для того, чтобы перерезать логистические пути", — рассказал Демченко.

По его словам, подразделения ГСЧС, используя артиллерию, минометные расчеты, а также подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов наносят поражение врагу на направлении, чтобы максимально его уничтожать.

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