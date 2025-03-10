Операция ВСУ в Курской области: в ГПСУ раскрыли новую тактику россиян на границе

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Кравцев Сергей
Российские войска отправляют небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области, чтобы попытаться закрепиться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Андрей Демченко. Фото: из открытых источников
По его словам, подразделения ГСЧС, используя артиллерию, минометные расчеты, а также подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов наносят поражение врагу на направлении, чтобы максимально его уничтожать.
Читайте также на портале "Комментарии" — DeepState продолжает сообщать о критической ситуации на границе Сумской области. В частности, у россиян между селами Журавка и Новенькое есть определенные успехи, сообщают аналитики. Враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных, в частности, FPV-дронов, часто используемых для огневого контроля всего, что движется в или из Курщины. Почему сейчас ситуация настолько обострилась? В чем наибольшая опасность? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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