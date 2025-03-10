logo

BTC/USD

82139.48

ETH/USD

2064.72

LTC/USD

96.04

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией 10 тысяч украинских воинов на Курщине могут оказаться в котле: на что пошли россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

10 тысяч украинских воинов на Курщине могут оказаться в котле: на что пошли россияне

Forbes пишет о том, что россияне уничтожают мосты, чтобы заблокировать 10 тысяч украинских воинов на Курщине

сегодня, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинский гарнизон численностью 10 тысяч военных в Курской области на западе России оказался в критической ситуации. Постоянные атаки элитных российских беспилотников уничтожили сотни транспортных средств на главной дороге между Курском и городом Суджа, что является ключевым пунктом обороны украинского выступления в регионе. Также Россия уничтожает мосты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

10 тысяч украинских воинов на Курщине могут оказаться в котле: на что пошли россияне

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, воспользовавшись ухудшением снабжения украинской оперативно-тактической группировки "Северск", значительно большие российские и северокорейские силы в Курске активизировали свое трехмесячное контрнаступление.

Это отступление может предшествовать полному выходу Украины из Курской области и возвращению в более безопасные районы северной территории Украины.

Российские силы пытаются заблокировать любые пути отступления, несмотря на атаки украинской авиации, в частности МиГ-29. "Противник разрушает мосты в Курской области и вдоль международной границы, пытаясь помешать выходу Северской оперативно-тактической группировки из Курской области на территорию Украины", — предупредили в Украинском центре оборонных стратегий.

Северская ОТГ имела определенный успех в начале февраля, однако ситуация кардинально изменилась после прибытия российского Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон" во второй половине месяца.

Украинские бригады, находящиеся на северном краю выступления, отступают в направлении Суджи, где недавно смогли отразить попытку российского прорыва через старый газопровод.

"Рубикон" использует передовую тактику дронов", — пояснил независимый аналитик Эндрю Перпетуа. 

Подчеркивается, особенно угрожающими являются взрывные FPV-дроны, которые могут преодолевать украинское радиоподавление.

Серия ударов российских дронов по дороге в Суджу стала сигналом к возможному завершению семимесячного украинского вторжения в Курскую область. 

"День, когда вы это увидели, должен был стать днем, когда вы начали волноваться о Курске", — написал Пертетуа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США назвали ключевую причину, почему ВСУ теряют Курщину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/09/russia-is-bombing-bridges-to-cut-off-10000-ukrainian-troops-in-kursk/
Теги:

Новости

Все новости