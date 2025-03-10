В США назвали ключевую причину, почему ВСУ теряют Курщину

Пауза в обмене разведывательной информацией между США и Украиной может быть одним из ключевых факторов, которые способствовали успехам российских войск в Курской области России. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В ISW указывают, что с 5 марта 2025 года, после остановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной, российские войска начали значительно активнее наступать в Курской области, где украинские войска держали оборону.

В отчете говорится, что согласно информации, которую предоставила украинская военная разведка, этот период совпал с более быстрым продвижением российских сил в этом регионе. Источник в правительстве Украины подтвердил, что приостановление обмена данными со стороны США стало значительным фактором, усложнившим работу Вооруженным силам Украины.

"Российские военные ранее не придавали приоритет усилиям по вытеснению украинских сил из Курской области над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года они сконцентрировали достаточную для этого группировку сил. Непосредственная связь между приостановкой обмена разведданными с США и началом развала украинской группировки в Курской области неясна, хотя официальные лица Кремля заявляли о своем намерении воспользоваться приостановкой американской военной помощи и обмена разведывательной информацией, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на местах" в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления помощи Украине со стороны США", – считают аналитики.

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