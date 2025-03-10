В США назвали ключевую причину, почему ВСУ теряют Курщину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пауза в обмене разведывательной информацией между США и Украиной может быть одним из ключевых факторов, которые способствовали успехам российских войск в Курской области России. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
В ISW указывают, что с 5 марта 2025 года, после остановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной, российские войска начали значительно активнее наступать в Курской области, где украинские войска держали оборону.
В отчете говорится, что согласно информации, которую предоставила украинская военная разведка, этот период совпал с более быстрым продвижением российских сил в этом регионе. Источник в правительстве Украины подтвердил, что приостановление обмена данными со стороны США стало значительным фактором, усложнившим работу Вооруженным силам Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают давить в Курской области: сколько территории осталось под контролем ВСУ.
Новости