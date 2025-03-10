Россияне продолжают давить в Курской области: сколько территории осталось под контролем ВСУ

Российские войска захватывают северную часть контролируемой Вооруженными силами Украины территории в Курской области, а также имеют успех на территории города Суджа. Этому способствует участие в боях солдат КНДР и использование FPV-дронов с оптиковолоконными кабелями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Появившиеся в сети 8 марта геолокационные кадры указывают на то, что россияне захватили села Новая Сорочина (к северо-западу от Суджи), Малая Локня (к югу от Новой Сорочины) и Лебедевка (к югу от Малой Локни), а также поля между этими населенными пунктами.

Российские военные блогеры утверждали, что Малую Локню захватили подразделения 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ), а Лебедевку — подразделения 51-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия Воздушно-десантных войск).

Кроме того, российские блогеры утверждают, что армия РФ захватила поселки Правда и Ивашковский (оба к северу от Суджи), а также позиции на неопределенном участке железнодорожной линии между Малой Локней и Суджей.

Российские блогеры утверждают, что в захвате Кубаткина (к северу от Суджи) и Правды участвовали подразделения чеченского спецназа "Ахмат" и 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), а также, что дополнительные подразделения 106-й российской дивизии Воздушно-десантных войск наступают на Казачью Локню со стороны Лебедевки.

По словам российских блогеров, украинские войска удерживают ограниченные позиции в Малой Локне, Черкасском Поречном (к северу от Суджи) и Мартыновке (к северо-востоку от Суджи). По их словам, большинство украинских сил отошли с позиций в северной части выступления в направлении Казачьей Локни и Суджи.

Российские блогеры утверждали, что подготовительные усилия России по уничтожению мостов к северу и югу от Суджи значительно усложнили способность Украины отступить обратно к Судже. Один из блогеров утверждал, что ВСУ безуспешно контратаковали возле Малой Локни.

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